油漆更貴也難買 還會再漲價

由於供應不足和價格偏高，喜歡自己動手做(DIY)的人面臨更多困難，家庭裝修問題更形惡化。油漆就是其中一項商品，不但難買，而且很貴。

賓州Emmaus油漆專賣店Buss Paints老闆莫澤(Randy Moser)說，「我們往來的每家製造商一再漲價。」「這種情況已經有好一段時間了。接下來3到6個月大概也不會好轉。」

新冠疫情 激發人們對修整房屋的新興趣。從美化花園到增加游泳池再到塗新漆，讓零售商面臨著大量的商品需求。這本身就導致供應緊張並增加成本，但遠不止於此。

德州 嚴寒減緩了石油 生產，而石油是油漆的關鍵原料。其他商品的短缺堵塞了供應鏈，與此同時，對尚蒂伊蕾絲(Chantilly lace)、三角黑色(tricorn black)和綠色煙熏(green smoke)這3種最熱門顏色的需求卻不斷增加。

全美最大塗料製造商、年收入184億元的Sherwin-Williams在電話會議中坦白表示，預計會有額外的「定價行動」來應對不斷上升的投入成本，「生產中斷加上建築和工業需求激增，對原材料供應造成壓力，並迅速推高價格。」

然而，價格上漲同時，供應越來越難獲得。

8月油漆和塗料製造業的生產者物價同比上漲10.6%，為2009年1月以來最大年增率。

與此同時，銷售總額一直在上升。 6月油漆和壁紙銷售額每年成長7.8%，達到13.4億元。自4月創下歷史新高之後，銷售增速有所放緩，但仍然強勁。

荷蘭全球塗料製造商AkzoNobel CEO范蘭克(Thierry Vanlancker)表示，「如果想對住房作些改進，現在就開車出門去買油漆。」他預計價格將在2021年下半年大漲。