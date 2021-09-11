投資人失信心 道指連跌五日

隨著經濟不確定性擴大，道瓊 工業平均指數 10日連續第5天下跌。

道指下跌271.66點或0.78%收3萬4607.72點。史坦普500指數下跌34.7點或0.77%至4458.58點。那斯達克綜合指數下跌132.76點或0.87%至1萬5115.49點。

蘋果 是拖累道指的最大元凶，下跌3.31%。一位聯邦法官針對這家科技巨頭在與Epic Games的訴訟裁定，蘋果不能再強迫開發商使用App內購買。

自3日糟糕的就業報告公布後，股市一直沒有起色，之後每天都在下跌，包括本周因假期而縮短的所有4個交易日。

道指連跌2周，本周下跌2.2%。史指本周下跌1.7%，而那指下跌1.6%。

投資人擔心持續的疫情確診病例會導致經濟放緩，而通膨率走高也可能導致聯準會(Fed)取消寬鬆政策。

最新公布的8月生產者物價指數(PPI)顯示，企業批發成本同比增加8.3%，為至少2010年以來最大漲幅。PPI月增0.7%，高於《道瓊》預期的0.6%。

Fed將於9月21日開始為期2天會議，華爾街將密切關注Fed債券購買計畫的最新動態。

主要股指仍徘徊在歷史高點附近。道指較歷史紀錄低約2.9%，而那指和史指則較紀錄高點低約1.9%。