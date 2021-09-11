百貨股起伏大 考慮另類操作

Cowen分析師將梅西百貨 股票升評至跑贏大盤，理由是該公司的數位創新努力，並稱其為「美國 偶像再生」。

然而，Tocqueville Asset Management投資 組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，應該變化不斷的零售業可以採取一種獲利更高的方式，「這5、6年來，投資大型零售商一直起伏不定，但此刻電商已真正成為主流。」

他說，「若要尋求加強收益增加，可以投資西蒙房地產集團(Simon Property Group)，該集團基本上擁有美國所有A級購物中心。」且作為全美最大購物中心業主，西蒙房地產集團還擁有「一流的」管理、健康的資產負債表和疫後可望增發的股利。

佩特里茲說，「投資質量更高的購物中心REIT而非大型零售商本身，可以讓投資更加多元化。」

對於那些仍然對百貨公司個股感興趣的投資人，Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)特別建議避開一支個股：「如果想投資這些百貨公司，最好避免Nordstrom。」

他說，在遠低於先前形成的擴大頂部走勢後，Nordstrom對投資人來說目前處於一個不太理想的位置。反而梅西百貨和科爾(Kohl's)的技術面看來好多了。

馬利說，「它們最近略微下跌，但事實上只是因為在夏末小漲後變得超買而下跌。」「如果各項因素不變，並在進入秋季時開始反彈，那將是正面的誘因。」

他正在觀察梅西百貨的前阻力點20元以及科爾的200日移動均線52元附近。如果梅西百貨能夠再次從20元水平反彈，「那將是非常看多的」，「若是跌破20元，就放棄它吧。」梅西百貨10日收在20.64元。

就科爾的200日移動均線而言，馬利說，「如果跌破該水平，最好也別碰它。」「但現在它看來相當不錯，如果能再反彈，那麼年底前可能會出現不錯的行情。」科爾10日收於51.77元。