我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運

財經新聞組／綜合報導
郵輪業者無懼變種病毒威力，繼續擴大經營。（歐新社）
郵輪業者無懼變種病毒威力，繼續擴大經營。（歐新社）

雖然Delta變種病毒在美國引發新的疫情，並且監管機構警告輪船可能爆發傳染疫情，但郵輪業仍在繼續前進，擴大營運力道。

雖然目前還沒有確切統計在郵輪上發現多少確診病例，但疾病控制和預防中心(CDC)已在其網站針對疫情進行調查。不過郵輪業者仍持續推動重新開放方案。

過去一個月，郵輪營運商的股價一直在下跌，上周創下7月中旬以來的最差表現。挪威郵輪(Norwegian)和嘉年華(Carnival)均下跌近6%，皇家加勒比(Royal Caribbean)的市值縮水近5%。今年以來，挪威股價基本持平，而嘉年華上漲約8%，皇家加勒比上漲約10%。

皇家加勒比在上月財報電話會議上表示未來遊輪需求強勁，但近期需求受到新冠確診率上升的影響。

SpringOwl Asset Management休閒分析師兼CEO艾德(Jason Ader)表示，「近幾個月旅遊需求高於2019年的峰值。但由於Delta變種病毒，它在過去60天內消退，所以，我認為大家都不確定未來走勢為何。」

摩根史坦利對旅行社的每月調查結果顯示，8月客戶需求顯著放緩，訂位量下降2位數。

摩根史坦利分析師羅洛(Jamie Rollo)表示：「旅行社調查顯示，遊輪訂位量明顯惡化，取消量激增，售價也出現下降，主要就是因為擔憂Delta變種病毒和更嚴格的安全協議。」

訂位趨緩的原因是主力客戶銀髮族或已接種疫苗者擔心疫情，以及更多營運商只接受12歲以上已接種疫苗的家庭成員。

CDC為郵輪業制訂了嚴格的規定，以防止船上發生大規模疫情。然而，在某些情況下，這些公司增加了進一步的安全預防措施，以確保乘客安全和運作。結果是，乘客通常須強制接種新冠疫苗，而且必須在登船前進行測試篩檢，甚至在航程中也須進行。

皇家加勒比、嘉年華和挪威郵輪也要求在美國港口登船的乘客在上下船時戴口罩。皇家加勒比要求除非是在個人客艙內或飲食時，否則室內一律佩戴口罩；但嘉年華只要求在某些室內區域如娛樂場所、零售店和賭場佩戴口罩。

郵輪 皇家 疫情

上一則

中喊停網遊審批 「超級瑪利歐」下架

延伸閱讀

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？
Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

Delta病毒蔓延 拜登傳將強制要求聯邦職員打疫苗

Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打

Delta進社區 學者喊升三級、開放長者混打
病毒Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶

病毒Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？