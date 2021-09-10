無懼疫情加劇 郵輪業者擴大營運

郵輪業者無懼變種病毒威力，繼續擴大經營。（歐新社）

雖然Delta變種病毒在美國引發新的疫情 ，並且監管機構警告輪船可能爆發傳染疫情，但郵輪 業仍在繼續前進，擴大營運力道。

雖然目前還沒有確切統計在郵輪上發現多少確診病例，但疾病控制和預防中心(CDC)已在其網站針對疫情進行調查。不過郵輪業者仍持續推動重新開放方案。

過去一個月，郵輪營運商的股價一直在下跌，上周創下7月中旬以來的最差表現。挪威郵輪(Norwegian)和嘉年華(Carnival)均下跌近6%，皇家 加勒比(Royal Caribbean)的市值縮水近5%。今年以來，挪威股價基本持平，而嘉年華上漲約8%，皇家加勒比上漲約10%。

皇家加勒比在上月財報電話會議上表示未來遊輪需求強勁，但近期需求受到新冠確診率上升的影響。

SpringOwl Asset Management休閒分析師兼CEO艾德(Jason Ader)表示，「近幾個月旅遊需求高於2019年的峰值。但由於Delta變種病毒，它在過去60天內消退，所以，我認為大家都不確定未來走勢為何。」

摩根史坦利對旅行社的每月調查結果顯示，8月客戶需求顯著放緩，訂位量下降2位數。

摩根史坦利分析師羅洛(Jamie Rollo)表示：「旅行社調查顯示，遊輪訂位量明顯惡化，取消量激增，售價也出現下降，主要就是因為擔憂Delta變種病毒和更嚴格的安全協議。」

訂位趨緩的原因是主力客戶銀髮族或已接種疫苗者擔心疫情，以及更多營運商只接受12歲以上已接種疫苗的家庭成員。

CDC為郵輪業制訂了嚴格的規定，以防止船上發生大規模疫情。然而，在某些情況下，這些公司增加了進一步的安全預防措施，以確保乘客安全和運作。結果是，乘客通常須強制接種新冠疫苗，而且必須在登船前進行測試篩檢，甚至在航程中也須進行。

皇家加勒比、嘉年華和挪威郵輪也要求在美國港口登船的乘客在上下船時戴口罩。皇家加勒比要求除非是在個人客艙內或飲食時，否則室內一律佩戴口罩；但嘉年華只要求在某些室內區域如娛樂場所、零售店和賭場佩戴口罩。