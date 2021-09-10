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Chipotle火熱 專家：別追高

財經新聞組／綜合報導

Cowen分析師正深入研究Chipotle，本周將其目標價調升至每股2250元，為華爾街最高價，較現有交易價格還有17%的上漲空間。看多的理由是更高的獲利率和數位銷售實力。

股價距離8月底創下的歷史新高不到1%。雖然今年來上漲近40%，但過去一個月其上漲速度出現放緩。

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)表示：「Chipotle歷來一直是其所屬領域的領導者。即使它盤整或消化這些利多，但從長期動力的角度來看，它的確看來還不錯。」

她表示，該股被列在推薦名單上，但在飆升至1815元以上後於7月底被除名。它目前交易價格為1909.7元。

史托克頓說，「從技術面來看，它現在缺乏新的上揚催化劑。考慮到這一點，也許現在不是追高的時候，而是該尋找一些擁有更多令人興奮機會的股價落後者。」

她建議另一支速食休閒餐廳股Shake Shack，在其支撐點84元附近可以承接。該股9日收在84.49元，今年來走勢持平。

洛克菲勒資本(Rockefeller Capital)旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，Chipotle在數位領域的投資幫助推動其近期業務成長，但該創新並非這家墨西哥捲餅連鎖店獨有。

他說，「數位投資無處不在。隨著科技和快速創新，速食業變得更快，這些公司能夠從得來速到帶著走再到內用創造出更好的跨菜單簡化服務，並且易用性已經爆表。」

即使如此，在這些速食休閒體驗競相比較方便性時，巴皮斯警告這些公司需要小心，「最重要的是哪些公司可以控制質量、保持速度並繼續擴張，這就是分析師藉以確定誰將成為領導者的標準。」「科技和質量的創新是個很難掌握的組合。」

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