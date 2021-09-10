首申失業金人數 疫來新低

勞工部報告，上周美國 首次申請失業救濟金人數降至31萬人，較前周34.5萬人大幅下降，輕鬆達到疫情時代最低水平，也是朝著重返疫情前正常水平邁出的重要一步。《道瓊》預測截至9月4日當周初請失業金人數為33.5萬人。4周移動平均申領人數為33萬9500人；持續申領數下降2.2萬人至278萬人。

GM電動車停工 延長2周

通用汽車(GM)將延長密西根州生產雪佛蘭Bolt電動車的工廠暫停時間，以與電池供應商LG Chem合作修復導致著火的製造缺陷，從而導致大規模召回以解決問題。GM宣布，Orion組裝廠將在9月13日和9月20日這兩周關閉。由於與召回相關的電池組短缺，該廠自8月23日起關閉至今。

重返辦公室 微軟無限期推遲

微軟宣布，由於新冠病毒繼續擴散，它將無限期延後其華盛頓州Redmond總部及其其他美國辦事處的重新開放。這家軟硬體製造商沒有提供新的日期來取代8月初宣布的10月4日目標。這項決定將影響微軟在美國的10.3萬多名員工。

亞馬遜 為計時工付學費

亞馬遜宣布將為其75萬名美國計時工支付100%的大學學費。這家電子商務巨頭正效仿其他美國大型企業提供教育福利或更高的薪酬等福利，以在緊張的就業市場中吸引勞工。亞馬遜表示，從1月起將為經營網路中工作滿90天的計時工支付大學學費、雜費和教科書的費用。

沃爾瑪 獎金計入薪資

沃爾瑪將停發每季獎金，但提高商店員工和其他員工的時薪。公司發言人證實，將自2022年1月31日起取消額外工資，並將其計入員工的基本工資。沃爾瑪每季發放獎金的歷史已有幾十年。該公司上周宣布將最低工資提高至時薪12元，代表超過56.5萬名一線員工時薪至少增加1元。

萬事達卡 併區塊鏈公司

萬事達卡已同意收購區塊鏈分析新創公司CipherTrace，這是重點企業對加密貨幣興趣升溫的最新跡象。萬事達卡同意以未公開的價格收購CipherTrace。該公司開發可協助企業和執法部門根除非法數位貨幣交易的工具。競爭對手包括紐約的Chainalysis和倫敦新創公司Elliptic。