經濟前景罩烏雲 道指史指連3跌

道瓊工業平均指數 和史坦普500指數連續第3天下跌，因投資 人在今年以來股市走勢平穩後重新評估經濟成長前景。

道指下跌68.93點或0.2%至3萬5031.07點。史指下跌5.96點或0.13%至4514.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌87.69點或0.57%至1萬5286.64點，5個交易日來首度收跌。

在加密貨幣 交易所透露收到美國證券交易委員會(SEC)可能採取執法行動通知後，Coinbase下跌3.23%。即使上季業績優於預期，Coupa Software仍下跌4.22%。

許多投資人正準備面對波動的9月，這是一年中表現最糟的單月。股價波動可能會捲土重來，尤其是在史指今年上漲逾20%而從未出現5%的回調之後。

史指本月至今下跌0.2%。道指下跌0.9%，那指上漲0.2%。

拋售的催化劑之一可能是聯準會(Fed)及其可能撤回在疫情期間推出的貨幣紓困措施。Fed主席鮑爾表示，Fed可能會在年底前開始撤回部分寬鬆貨幣政策，但他仍然認為升息還很遙遠。

勞工部發布職位空缺和勞動力流動調查，顯示7月職位空缺數上升至創紀錄的1090萬個。由於企業力填補創紀錄的職位空缺，7月的職位空缺比失業人數多出200萬。