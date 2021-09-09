葉倫籲國會：快提高債務上限

財政部 長葉倫 (Janet Yellen)示警眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)，只要政府債務出現違約跡象就可能對金融市場造成嚴重後果，並敦促民主黨領導層盡快提高或暫停債務上限。

她重申，國會必須在10月探取行動，以免財政部的債務上限出現歷史性違約。

葉倫8日致函波洛西表示：「讓聯邦政府履行義務的能力受到質疑，可能會對美國 經濟和全球金融市場造成無法彌補的損害。」「從過去的債務限額僵局中我們了解到，直到最後一刻才暫停或提高債務限額會對企業和消費者信心造成嚴重損害，提高納稅人的短期借款成本，並對美國的信用評級產生負面影響。」

大多數經濟學者表示，美國違約可能引發嚴重的經濟衰退，並使整個美國經濟的借貸成本飆升。雖然後果很嚴重，但國會幾乎沒有任何進展。

一旦達到特定債務水平或日期，債務上限將限制財政部發行新債券為政府活動提供資金。該上限在2019年8月達到22兆元，並被暫停到2021年7月底。

新的債務限額包括華府自2019年夏季以來的額外借款。國會預算辦公室(CBO)在7月估計，新的上限可能會超過28.5兆元。

波洛西在每周新聞發布會上針對葉倫的公開信表示，民主黨不會拿美國政府的「完全信任和信用」冒險。

她呼籲共和黨員支持提高債務上限，就像民主黨在前總統川普任內所做的那樣，當時聯邦政府債務累計超過7兆元。

由於在國會暫停或提高上限之前，財政部不能發行新債，因此葉倫和副手們採取「非常措施」來節省現金並避免破壞聯邦借款上限。非常規措施允許財政部贖回聯邦年金計畫的某些投資並停止新投資，以在不增加整體債務情況下擠出現金。但是當這些方法用盡時，就沒有備案了。

除非國會解決債限問題，否則社會安全、醫療保險、軍費開支、美國債務利息和其他義務支付就會停止。