Fed：企業通膨壓力大 恐轉嫁消費者

Fed褐皮書指通膨壓力上升。（路透）

聯準會(Fed)報告指出，美國 企業正面對因商品短缺而不斷上升的通貨膨脹，並且可能大多會轉嫁給消費者。

Fed在其針對全美經濟展望的「褐皮書」報告中說，由於這次報告調查的7月至8月期間公衛問題日益加劇，總體經濟成長「略微放緩至溫和」。

報告表示，「經濟活動的減速主要是由於大多數地區外食、旅遊和觀光業的衰退，反映出由於Delta變種病毒 的興起以及國際旅遊限制的少數案例引發的安全問題。」

不斷上升的通膨壓力，部分來自為解決勞工短缺問題而調高工資。

報告指出，通膨「以略高速度穩定上升」。Fed 12個分區中有半數感受「強勁」通膨壓力，而另外一半則表示「溫和」。然而，報告細節顯示，這個問題正在擴大。

報告說：「由於全面存在資源短缺，投入價格壓力繼續普遍存在。」

即使木材價格走低，但企業表示「金屬和金屬製品、貨運和運輸服務以及建築材料的成本大幅上漲」。並表示供應面的物價壓力可能會影響到零售面。

報告表示：「即使物價大幅上漲，許多企業仍表示在採購關鍵投入商品方面存在諸多困難。」「部分分區回報，企業發現採取更高的售價更容易轉嫁更多上揚的成本。而部分地區表示，企業預計未來幾個月的零售價格將大幅上漲。」

褐皮書表示，所有地區都回報就業繼續成長，即使是從「輕微到強勁」不等。商業聯繫人表示，即使工資成長「強勁」，尤其是低收入 者，但仍存在「廣泛的勞力短缺」，這也是Fed一年前調整政策的主要目標。

報告表示：「根據報導，雇主正在更頻繁的加薪、獎金、培訓和彈性工作安排來吸引和留住員工。」