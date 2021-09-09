專家：Netflix貴 但不離譜

在7日股價 創下歷史新高後，市場交易員建議，如果Netflix 出現回落就應該買進。

Atlantic Equities將該股目標價調升至每股780元，為華爾街最高值，理由是它已打進日本、印度和巴西以外的拉丁美洲市場。Netflix 8日收盤小跌0.11%至606.05元。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)表示：「就相對市銷率而言，這支股票 很貴，但貴得不算離譜。」

她說，即使Netflix的確面臨著相當大的利空，像是高內容成本、營運現金流負值、自由現金流負值以及居家限制令的逐漸結束，但它最大優勢在於擁有市場定價權、《歡樂單身派對》的5年獨家播映權，以及到2024年在全球擁有多達2.6億訂戶的目標。

騰格勒表示，「如果還沒有擁有它，但卻很想，那麼最好慢慢地買進。」「但它是一支昂貴的股票，而且很多利多都已反映過了，所以可能最好等待更佳的時機。」

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)則指出，分析師預計Netflix明年的每股獲利將成長23%，該股似乎的確有一些上漲空間。

他說，「這相當於47倍的遠期本益比，正如騰格勒所說，它貴得並不譜，但它還是貴。」「只要它回跌，我就會加倍買進。」

戈登說，隨著經濟紓困方案結束，串流媒體客戶也可能變得更加重視成本，讓Netflix股價適時下跌，「任何低於575元的價格，如果還沒有持有Netflix，我認為就可以買進。」（財經新聞組）