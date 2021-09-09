7月職缺 高達1090萬個

勞工部報導，由於企業努力填補創紀錄的職位空缺，7月職位空缺數超過失業數達200萬。職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示，7月有1090萬個職位空缺，遠高於FactSet估計的990萬和6月的1018萬，也超過7月失業和尋找工作的870萬人數據。

推特測試「社區」新功能

推特宣布正開始測試一項名為「社區」的新功能，允許用戶與具有相同興趣的其他人在其中討論特定主題。加入社區的用戶可以只向該社區中的其他人而非所有追隨者發推文，並且唯一可以回覆社區推文的人只限社區內其他成員，類似臉書的群組、Discord服務器和Reddit的次版塊。

AMC破天荒打電視廣告

在成立100年後，AMC Entertainment即將做出一些前所未見的事：在電視上做廣告。這家全球最大連鎖影院8日宣布將斥資超過2500萬元宣傳由奧斯卡女星妮可基嫚(Nicole Kidman)主演的多媒體宣傳活動。這些廣告將自8日起在網路和社群媒體上播出。網路電視版本將自12日起播出。

梅西百貨 恢復感恩節遊行

梅西百貨宣布，大眾將可再次能夠在紐約市街道上觀看一年一度的感恩節遊行。今年的遊行活動是梅西百貨最具代表性的第95次氣球遊行；現場音樂表演也將回歸，包括原本預計在去年遊行登場的遊行樂隊。所有志工和工作人員都必須接種新冠病毒疫苗，人數也將減少20%至1600人。

小摩收購福斯數位支付

摩根大通宣布收購福斯汽車 支付業務近75%多數股權，有助擴大其數位支付能力，並首次跨足汽車業。摩根大通表示，兩家公司將合力開發福斯汽車平台至汽車業以外的市場。福斯汽車數位支付平台成立於2017年，供客戶購買或租賃汽車及支付停車費和電動車充電費用。

美航機師醞釀罷工

擁有1萬5000名會員的美國航空機師工會表示，正計畫在今年秋天在美航主要樞紐進行罷工，以抗議夏季班表過密、過勞和機組人員無酒店可休息，目前正與航空公司就合約進行談判中。西南航空的工會也抱怨過類似的問題，上月表態考慮在年底假期期間在美國機場展開罷工。