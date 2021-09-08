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福斯CEO：晶片短缺恐成常態

財經新聞組／綜合報導
德國總理梅克爾（右）出席慕尼黑車展。（路透）
德國總理梅克爾（右）出席慕尼黑車展。（路透）

包括福特、福斯和戴姆勒在內的汽車製造商仍在努力應對全球晶片短缺的衝擊，每家公司都警告，晶片短缺可能會成為近期常態。

福斯汽車CEO迪斯(Herbert Diess)、戴姆勒CEO卡倫紐斯(Ola Kallenius)和福特歐洲部門總裁赫爾曼(Gunnar Herrmann)在慕尼黑車展表示，這個複雜的問題很難判定何時能解決。

迪斯說，由於晶片短缺，歐洲最大汽車製造商德國福斯汽車已經失去了中國部分市占率，「由於晶片短缺，我們相對轉弱。」「我們在中國受到的打擊比全球其他地方都多。這就是我們失去市占率的原因。」

福斯預計暑假之後情況或許會有改善，但事實並非如此。最近幾周，福斯許多位於馬來西亞的供應商受到新冠病毒的嚴重打擊，其中幾家工廠停工。

迪斯表示，隨著各國減少病毒傳播，晶片短缺問題將開始消退，但他預計這種情形將持續一段時間，「我們將面臨晶片的普遍短缺，因為物聯網發展太快，因此我們將會面對供應限制。」

與此同時，福特歐洲部門的赫爾曼估計晶片短缺可能會持續到2024年，並強調很難準確判定何時結束。

除了晶片，現在還有其他短缺問題亟待解決。赫爾曼說，福特正面臨原材料方面的「新危機」，「不僅僅是晶片，鋰、塑料和鋼鐵都相對短缺。」隨著原材料成本上漲，汽車售價將會上漲。

戴姆勒的卡倫紐斯表示，他希望第3季是短缺的「谷底」，「這似乎是受影響最大的單季。」「預期在第4季將開始恢復，但我們仍須面對生產系統中一定程度的不確定性。必須保持彈性。」

晶片短缺對汽車業的影響極大。裝配線已經關閉，部分汽車現在在出廠時配備不依賴晶片的功能。

英國汽車產量在7月暴跌至新低，這是該行業自1956年以來最糟糕的7月表現。

晶片 汽車 中國

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