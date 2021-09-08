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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

拚差異化 科技巨頭設計晶片

財經新聞組／綜合報導

全球大型科技公司不想依賴高需求量的標準晶片，開始研發自有晶片。根據各方訊息，蘋果、亞馬遜、臉書、特斯拉百度都逐漸棄用現有晶片，並將晶片開發列為內部優先計畫。

Accenture全球半導體主管艾蘭(Syed Alam)表示：「越來越多企業希望客製晶片以適應其App的特定要求，而不是使用與競爭對手相同的通用晶片。」「這樣能夠更好地控制軟體和整合硬體，同時與競爭對手作出區別。」

英國Dialog Semiconductor前非執行董事蕭羅素(Russ Shaw)表示，客製設計晶片性能更好，成本更低，「這些專門設計的晶片有助於降低特定業者的設備和產品能耗，無論是與智慧手機還是雲端服務。」

分析公司Forrester研究主管歐唐納(Glenn O'Donnell)說，全球晶片持續短缺是大型科技業者慎重考慮的另一個原因，「疫情對供應鏈造成巨大衝擊，加速了它們自製晶片的決心。」

目前，幾乎每個月都有一家大型科技公司發表一個全新的晶片計畫。最顯著的例子出現在2020年11月，蘋果公司宣布將放棄英特爾的x86架構，轉而生產自製的M1處理器，現在已安裝在其全新iMac和iPad上。

最近，特斯拉宣布正在打造「Dojo」晶片，用於數據中心訓練人工智慧網路。特斯拉自2019年開始生產配備客製AI晶片的汽車，協助車載軟體根據道路實況做出決策。

百度上月推出一款人工智慧晶片，以協助處理大量數據並提高計算能力。百度表示，「崑崙二代」晶片可用於自駕等領域，並已進入量產階段。

但現階段沒有一家科技巨頭希望自行生產晶片。

蕭羅素說，「它們只聚焦在晶片的設計和性能，無關製造和代工，因非常昂貴。」

歐唐納表示，「即使是谷歌和蘋果也不願自建生產廠。它們會請台積電甚至英特爾來製造。」

晶片 百度 特斯拉

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