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補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

擔憂變種病毒 道指跌269點

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數大跌，因人們就delta變種病毒對經濟重新開放影響的擔憂揮之不去。

道指下跌269.09點或0.76%至3萬5100點，主受波音下跌1.81%拖累。史坦普500指數下跌15.4點或0.34%至4520.03。那斯達克綜合指數上漲10.81點或0.07%至1萬5374.33，創歷史新高。

高盛調降經濟成長前景，理由是delta變種病毒和財政紓困措施減弱。高盛預計2021年GDP年增率為5.7%，低於普遍預期的6.2%；並將第4季GDP預期從6.5%調降至5.5%。

高盛在報告中指出，「未來強勁消費成長的障礙似乎更高了：Delta變種病毒已經對第3季成長構成壓力，而財政紓回減弱和服務業復甦放緩都將在中期成為不利因素。」

摩根史坦利7日調降美股評級至減碼。由席茲(Andrew Sheets)領導的團隊寫道：「進入周期中期過渡的最後階段，9月至10月走勢將會十分坎坷。」

《華爾街日報》報導787夢幻機交機可能會進一步延後，波音股價走低。塗料製造商PPG Industries警告由於物流問題和商品成本上升，本季銷售額可能會下降。PPG Industries收跌3.38%。

摩根史坦利調降嬌生、默克和安進等醫藥股的評級，這3支股票均收低。

變種病毒 高盛 指數

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