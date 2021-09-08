FAANG強勢 Netflix是首選

FAANG股票已經恢復以往強勢。由臉書、亞馬遜、蘋果 、Netflix 和Alphabet組合而成的這個特殊族群過去一個月的表現優於大盤，重新奪回史坦普500指數的領導地位。

然而，隨著繁忙的假期購物季接近，宏觀利空、勞動力短缺和供應鏈限制對這些個股構成重大威脅。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，最近在該族群領漲的Netflix可能比同儕擁有一個更佳的秘密武器來應對。他表示，該公司可能比其他個股更能避免潛在的供應鏈中斷問題。

他說：「市場一直傳言假期季前將有非常大的災難出現。」「但即使不能如期預約或採購節日禮物，但也許訂閱Netflix是可以的。」

強生表示，從走勢圖也可以證明Netflix在經過長期的盤整後會有更大的上漲空間，「根據它的走勢圖，我估計這次突破大約有18%的上漲空間。」

Washington Crossing Advisors投資 組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)則將蘋果列為FAANG中最重要個股。他表示，從按單位銷售收入模式轉向訂閱模式，蘋果公司的前景更加可靠。

他說，「我們建議，在未來3到5年內投資人都應該擁有這支個股。」「在這段時間裡，投資人買進這家公司股票，它的波動性應該會低於史指。」

摩根蘭德對FAANG的整體格局持謹慎態度，並特別強調它們被高估了，「由於它們是非常優質的公司，市場當然會特別關注它們，但從短期來看，如果想成為一名出色的市場交易員，它們可能不是你想操作的的標的類型。」（財經新聞組）