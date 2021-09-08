8月時薪增幅 為預期2倍

根據統計，8月平均時薪上漲0.6%，約為華爾街預期的2倍，較上年同期強勁成長4.3%，高於上月的4%。即使是休閒和酒店業，8月淨就業增幅為零，但當月工資成長1.3%，同比增加10.3%；顯示即使徵才呈現疲軟，工資仍持續上揚，聯準會(Fed)應該開始擔心通膨問題。

福特挖角特斯拉 、蘋果

福特汽車聘請前特斯拉和蘋果高管費爾德(Doug Field)擔任其先進科技和嵌入系統主管。費爾德曾領導特斯拉Model 3的開發，前職為蘋果公司特殊項目副總裁，據傳工作內容包括蘋果的泰坦汽車計畫。費爾德將負責車輛控制、企業聯結、功能、整合和驗證、架構和平台、駕駛輔助技術和數位工程工具。

蘋果發表會 14日登場

蘋果公司7日向媒體發出邀請，宣布9月14日為其年度發表會日期，預計該公司屆時將發表新款iPhone，還可能同步發表全新Apple Watch和AirPods型號。發表會將在蘋果官網上播出。自2020年新冠疫情爆發以來，蘋果就一直在線上發表新產品。

空中巴士交機數 優於波音

空中巴士在8月交機40架，自年初以來已達384架，大致上可實現每年600架的目標，繼續保有第一大飛機製造商的桂冠。該公司今年前8個月售出269架飛機，或取消訂單後的132架。交機數優於波音，但新訂單卻不如。波音7月底售出270架新機，訂單數含524架737 MAX。

Hulu點播方案 10月漲價1元

Hulu證實，在其姐妹串流服務Disney+和ESPN+漲價1元後也將跟進調高點播方案價格。Hulu最受歡迎的方案是附廣告版本，每月收費6.99元，將自10月8日起上漲1元。該公司表示，其無廣告版本售價也將由11.99元漲至12.99元。這些更動不適用於迪士尼套裝方案或直播電視，但適用於新舊訂戶。

尚氣熱映 AMC觀眾創新高

在為期4天的勞動節 周末期間，迪士尼的《尚氣與十環傳奇》票房收入突破9000萬元，讓AMC Entertainment打破假期入場記錄。9月2日至9月5日超過200萬人進入AMC的美國電影院看電影，這是該公司史上最多勞動節周末入場人數，同時疫情爆發以來，勞動節周末票房首次超過2019年同期。