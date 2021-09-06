成本增+運輸貴 風電渦輪機廠難賺

風力渦輪機大廠面臨成本上揚、運輸問題。（路透）

全球對綠能 的胃口日益擴大，再生能源投資熱潮盛況空前，但生產風力渦輪發電機的廠商就算已搭上這班順風車，也未必能獲利豐厚。

事實上，華爾街日報報導，風力渦輪機大廠正面臨多股逆風來襲，包括原物料成本上揚、龐大笨重的機器在運輸上遭遇難題，以及美國 政府提供補貼前景不明。

全球大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）和維斯塔斯風力系統（Vestas Wind Systems），都已下修年底前的獲利預測。另一領導廠商奇異（GE）的風力渦輪機銷售比去年成長，但今年這個事業部門尚未轉虧為盈。

風電的經濟效益相對於燃煤、天然氣發電的競爭力提升，加上世界各國開始對導致氣候變遷的根本問題對症下藥，全球風電生產規模持續成長。能源顧問公司Wood Mackenzie估計，2021年至2030年的風力渦輪機需求可望比前十年倍增。

然而，渦輪機體積巨大，光葉片就可能長達100英尺，製造和搬運都是棘手的挑戰。此外，Wood Mackenzie預測，運輸費用暴增，及鋼、銅、鋁、碳纖等材質成本上漲，可能在未來12到18個月把渦輪機價格推升10%。

維斯塔斯執行長安德森說：「因為封鎖防疫 ，世界主要港口都遭遇物流挑戰。大量的貨櫃輪和特製船隻載運我們的成品靠不了岸。」

隨著全球鬆綁防疫限制，生產風力渦輪機用的原物料去年中起漲，安德森認為，成本居高不下的情況可能還會持續一段時日；運輸費用漲勢可能延續到明年初。

另一問題是美國聯邦政府給風電開發的抵稅優惠是否延長、又如何延長，仍是懸而未決的問題。這項稅務優惠措施將在今年到期，延長實施的措施是拜登政府3.5兆美元預算協調法案的一環，目前仍在國會審議。