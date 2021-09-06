我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工節最新數據 全美已400萬確診65萬死 住院逾10萬人

德國駐中大使賀岩 上任2周去世 享年54歲

成本增+運輸貴 風電渦輪機廠難賺

財經新聞組／綜合報導
風力渦輪機大廠面臨成本上揚、運輸問題。（路透）
風力渦輪機大廠面臨成本上揚、運輸問題。（路透）

全球對綠能的胃口日益擴大，再生能源投資熱潮盛況空前，但生產風力渦輪發電機的廠商就算已搭上這班順風車，也未必能獲利豐厚。

事實上，華爾街日報報導，風力渦輪機大廠正面臨多股逆風來襲，包括原物料成本上揚、龐大笨重的機器在運輸上遭遇難題，以及美國政府提供補貼前景不明。

全球大廠西門子歌美颯（Siemens Gamesa）和維斯塔斯風力系統（Vestas Wind Systems），都已下修年底前的獲利預測。另一領導廠商奇異（GE）的風力渦輪機銷售比去年成長，但今年這個事業部門尚未轉虧為盈。

風電的經濟效益相對於燃煤、天然氣發電的競爭力提升，加上世界各國開始對導致氣候變遷的根本問題對症下藥，全球風電生產規模持續成長。能源顧問公司Wood Mackenzie估計，2021年至2030年的風力渦輪機需求可望比前十年倍增。

然而，渦輪機體積巨大，光葉片就可能長達100英尺，製造和搬運都是棘手的挑戰。此外，Wood Mackenzie預測，運輸費用暴增，及鋼、銅、鋁、碳纖等材質成本上漲，可能在未來12到18個月把渦輪機價格推升10%。

維斯塔斯執行長安德森說：「因為封鎖防疫，世界主要港口都遭遇物流挑戰。大量的貨櫃輪和特製船隻載運我們的成品靠不了岸。」

隨著全球鬆綁防疫限制，生產風力渦輪機用的原物料去年中起漲，安德森認為，成本居高不下的情況可能還會持續一段時日；運輸費用漲勢可能延續到明年初。

另一問題是美國聯邦政府給風電開發的抵稅優惠是否延長、又如何延長，仍是懸而未決的問題。這項稅務優惠措施將在今年到期，延長實施的措施是拜登政府3.5兆美元預算協調法案的一環，目前仍在國會審議。

美國 防疫 綠能

上一則

專家：打過疫苗搭遊輪 仍不安全

下一則

德國恐變天金融大變數

延伸閱讀

德州染疫住院暴增 醫護頻遭攻擊

德州染疫住院暴增 醫護頻遭攻擊
海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

海運新場景 散裝船載貨櫃搶商機

ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯

ABBA回來了 傳奇樂團解散40年 合體推出新專輯
新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收

新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30
路透調查顯示，未來幾年內各國民眾的購屋負擔能力，可能保持不變或更差。(歐新社)

路透調查：未來幾年全球買房門檻不降反升

2021-08-30 12:47
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人
禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案
國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人

國稅局今年已發1100萬封錯誤補稅信 8成是這類人
法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著

法拉盛1家3口地下室淹死 喪葬無著