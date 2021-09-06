專家：打過疫苗搭遊輪 仍不安全

7月間，一名77歲婦女在德州搭乘嘉年華遊輪(Carnival)前往陽光燦爛的中美洲貝里斯；出發時滿懷愉快度假心情，最後竟成致命之旅。

遊輪業者規定乘客需接種疫苗 ，據稱，4336名乘客和船員約96%都接種疫苗，但不要求登機前出示檢測 陰性報告。航行四天後，提報27人染疫，77歲女乘客10天後死亡，是遊輪在美6月重新啟航以來首例染疫死亡報告。

這不免令人質疑：現在搭乘遊輪安全嗎？

想當然爾，嘉年華回答說：是的。該公司近幾周要求所有人登船前接受測試確認為陰性，又向華盛頓郵報(Washington Post)發表聲明稱，死者「幾乎肯定不是在船上染疫」。77歲婦女7月31日登船時，遊輪尚無檢測規定。

該遊輪業者的說詞無法讓醫學專家心服口服。德州大學休斯頓分校(University of Texas)旗下UT Health傳染病部門主管奧斯卓斯基(Luis Ostrosky)說，目前，各類旅遊都帶有高風險，確診病例失控、尚無足夠疫苗接種率以確保人們染疫時存活。

即使採取安全措施，搭遊輪仍有風險，例如近距離接觸、以及潛在的穿透感染(打了疫苗仍感染)。

因此，搭遊輪染疫風險比其他形式的旅行高。

●遊輪是病菌傳染溫床

奧斯卓斯基說，即使在沒有疫情 的太平日子裡，遊輪向來是感染控制具挑戰的環境。

在遊輪上，人們往往在公共區域歡度時光並觸摸欄杆及賭場遊戲平台等各式器物，萬一爆發疫情時正航行在海上，所有人被限制，疫情更難控制、患者難獲妥善治療。

因此，奧斯卓斯基說，遊輪上經常有其他傳染性呼吸道或腸胃病毒(如諾如病毒)感染。

比起開車、搭機等其他交通方式，搭遊輪特別危險，在船上有更多長時間接觸的機會。密歇根大學(University of Michigan)公衛長馬拉尼(Preeti Malani)說，在人人戴口罩且空氣流通良好的兩小時飛行中，感染風險比連續五天在遊輪上低。

●疫苗命令有幫助但非萬無一失

迪士尼遊輪(Disney Cruise Line)和挪威遊輪(Norwegian Cruise Line)等幾家遊輪公司紛紛施行疫苗令，這是好的開始，但還不夠。

奧斯卓斯基說，完成疫苗接種可顯著降低染疫住院或死亡風險，但Delta變種病毐傳染性更強，接種疫苗無法保證不感染、不傳播，規定接種疫苗的命令仍需搭配戴口罩等其他防護措施。

此外，居住所在地或者遊輪出發地的社區傳播也顯著影響染疫風險；一旦社區廣泛傳播病毐，便變得危險，就像佛羅里達州一樣，搭乘遊輪更冒險。

就在郵輪公司打算執行疫苗強制令之際，有些州政府偏偏立法或以行政命令阻止這類強制令。德州州長阿博特 (Greg Abbott)8月間通過行政命令，禁止州或地方強制要求接種疫苗，而在擁有好幾個著名郵輪登船港口的佛羅里達州，州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)5月簽署行政命令，禁止使用載有疫苗接種紀錄的疫苗護照。

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)7月起訴佛州最高衛生官員，並在判決前請求初步禁令(preliminary injunction)，讓該公司執行疫苗強制令，挪威郵輪公司勝訴。美國地方法官威廉姆斯(Kathleen Williams)寫道，挪威公司證明了假如暫停疫苗接種要求，公共衛生將受威脅。

●依賴檢測也有不足之處

奧斯卓斯基說，接受病毐測試之前如果未先隔離兩周，該測試沒有實質意義。

為確保安全，郵輪公司需要求乘客和船員搭船前強制隔離兩周，並在上船前24至48小時進行檢測，登船後馬上進行另一次檢測，確保是陰性，過程繁瑣、難以切實執行。

●非搭遊輪不可 力求安全

美國領先傳染病專家福奇(Anthony Fauci)預估，美國2022年春季之前才可能控制住新冠疫情並恢復正常，但屆時，旅遊和搭遊輪恐怕仍充滿風險。

奧斯卓斯基說，期待更多人接種疫苗、染疫人數減少、克服Delta變種病毐，屆時旅行較安全；馬拉尼說，如果在那之前非要搭遊輪，應接種疫苗，選擇要求疫苗接種證明、減少乘客容量的遊輪，上船後，選擇風險較低的活動和短途旅行，好比總在戶外用餐。

疾病控制預防中心(CDC)根據染疫報告，以綠、黃、橙和紅色標示各遊輪的安全狀態，並指出何時針對船上爆發的疫情進行調查，可到預防中心官網查看。