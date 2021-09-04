撇開就業報告不佳 美股迎向強勁財報季

就業報告不佳，不影響美股未來走勢。（路透）

夏季即將結束，投資 人的注意力可能會轉向另一個即將來的強勁財報季。但在勞動節 假期結束後的下星期，交易可能仍然低迷。

National Securities首席投資策略師霍根(Art Hogan)表示，「這是勞動節效應，人們從假期中回歸。」

他表示，預計交易活動將因此升溫，但在因假期而縮短的下周，交易通常還是緩慢。投資人可能會評估夏季的表現並採取措施獲利出場或增加對沖，「如果回顧過去5年勞動節後股市接近歷史高點的歷史，會發現勞動節後一周是9月走勢最糟的一周。」

令人失望的8月就業 報告僅新增23.5萬個工作崗位，抑制市場情緒，但股指漲跌互現。

嘉信理財(Charles Schwab)交易和衍生商品總經理弗雷德里克(Randy Frederick)說，「過去幾周走勢是橫盤到適度走高，這似乎也是未來的發展方向。」

他預計股市將忽略疲弱的就業報告：「下周大多數時間不會有太多溢出效應。」「即使股指有些下跌，也比預期要好得多。」

就業數據關係聯準會(Fed)是否會放慢購債速度。市場一直關注Fed何時結束每月1200億元債券購買計畫，因為它被視為升息的前兆。

霍根說：「就業報告讓人相信宣布縮減規模會延後到11月會議而非9月，這應該已是市場共識。」

他表示，市場還會關注任何與通膨相關的數據，包括10日發布的生產者物價指數和再隔一周發布的消費者物價指數。

除了Fed，股市下個重點將是10月初展開的第3季財報季。在此之前，投資人將密切關注企業對業績的任何評論。

弗雷德里克表示，強勁獲利一直是推動股市上漲動力，「市場已被高估好一段時間，直到收益追趕上來；但收益非常可觀，且現在估值不像幾個月前那麼高，所以可以假設財報季將成重點。」