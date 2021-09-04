秋季IPO市場 可能創新紀錄

今年秋天排隊IPO的企業正在迅速增加。今年IPO市場已是2000年網路泡沫以來最繁忙的一年，而今年秋天可能會創下歷史新高。

根據Renaissance Capital的最新報告，預計未來4個月有大約90到110件首次公開募股(IPO)，使2021年可望達成約375筆交易，籌資1250億元。

如果預期成真，2021年將成為史上募集資金總額最高的一年，也是自2000年網路泡沫以來交易數量最多的一年。

秋季IPO家數不僅穩健，而且包括許多知名的消費性企業，如選擇直接上市的處方配鏡零售商 Warby Parker、鮮食雜貨商Fresh Market、Nautica和Eddie Bauer的品牌授權商Authentic Brands以及永續製鞋商Allbirds。

其他尚未提出正式申請、但今年很可能上市的消費性品牌包括：雜貨配送商Instacart、希臘優格製造商Chobani、休閒沙拉速食餐廳Sweetgreen、由沃爾瑪分拆出來的印度最大網路零售商Flipkart，以及植物性肉品製造商Impossible Foods。

科技業方面也有不錯的代表，包括數位支付處理器Toast和行動支付處理商Stripe。

幾家加密公司也申請上市，包括替代能源加密礦商Stronghold Digital Mining。

直接上市是公開掛牌交易的替代管道。目前只有Warby Parker將採直接上市的方式掛牌，但據傳Instacart也在考慮直接上市。

今年與特殊目的收購公司(SPAC)合併借殼上市件數打破所有記錄，有415家空白支票 公司籌集了1090億美元，還有310家其他SPAC目前正在申請籌集超過700億元資金。

Renaissance IPO數據分析師麥克功納格(Lily McGonagle)表示：「與2021年初相比，籌備中的SPAC將更難募集IPO資金，因為SPAC回報率全面下降，而且美國 證券交易委員會(SEC)的監管審查更加嚴格。」