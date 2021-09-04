就業數據不佳 股指小幅回跌

在8月就業 報告不如預期後，道瓊工業平均指數 回落，史坦普500指數從歷史高點下滑，顯示delta變種病毒 對經濟復甦造成明顯影響。

道指下跌74.73點或0.21%至3萬5369.09點，而史指小幅下跌1.52點或0.03%至4535.43點。受科技股支撐，那斯達克綜合指數上漲32.34點或0.21%至1萬5363.52點。

勞工部表示，8月非農就業人數新增23.5萬人，低於《道瓊》調查經濟學者預計的72萬。該數字與7月上修後的105.3萬人相比顯著放緩，同時新冠肺炎的delta變種病毒導致某些州和城市重新實施限令。

聯準會(Fed)主席鮑爾強調，在開始退出大規模債券購買計畫前，需要有更強勁的就業數據，而令人失望的報告可能會改變Fed開始縮減規模的預期時程。

Fed還將研究疫情對8月招聘活動的影響。變種病毒一直是經濟的不確定因素，可能影響Fed考慮收緊寬鬆政策。就業報告表示，2020年受疫情打擊最嚴重的行業休閒和酒店業，8月新增就業崗位為零。

包括蘋果和輝達(Nvidia)在內的主要科技股小幅上漲支撐了股指。包括Lennar和PulteGroup在內的房屋建商股以及郵輪股都面臨壓力。美國運通是道指表現最差的個股。