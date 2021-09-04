我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

就業數據不佳 股指小幅回跌

財經新聞組╱綜合報導

在8月就業報告不如預期後，道瓊工業平均指數回落，史坦普500指數從歷史高點下滑，顯示delta變種病毒對經濟復甦造成明顯影響。

道指下跌74.73點或0.21%至3萬5369.09點，而史指小幅下跌1.52點或0.03%至4535.43點。受科技股支撐，那斯達克綜合指數上漲32.34點或0.21%至1萬5363.52點。

勞工部表示，8月非農就業人數新增23.5萬人，低於《道瓊》調查經濟學者預計的72萬。該數字與7月上修後的105.3萬人相比顯著放緩，同時新冠肺炎的delta變種病毒導致某些州和城市重新實施限令。

聯準會(Fed)主席鮑爾強調，在開始退出大規模債券購買計畫前，需要有更強勁的就業數據，而令人失望的報告可能會改變Fed開始縮減規模的預期時程。

Fed還將研究疫情對8月招聘活動的影響。變種病毒一直是經濟的不確定因素，可能影響Fed考慮收緊寬鬆政策。就業報告表示，2020年受疫情打擊最嚴重的行業休閒和酒店業，8月新增就業崗位為零。

包括蘋果和輝達(Nvidia)在內的主要科技股小幅上漲支撐了股指。包括Lennar和PulteGroup在內的房屋建商股以及郵輪股都面臨壓力。美國運通是道指表現最差的個股。

就業 變種病毒 指數

上一則

中芯砸88.7億美元 上海自貿區建12吋晶圓廠

下一則

秋季IPO市場 可能創新紀錄

延伸閱讀

失業數據亮眼 史指那指創新高

失業數據亮眼 史指那指創新高
駭客頻傳 網安股續看漲

駭客頻傳 網安股續看漲
世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命

世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命
史指九月首日持平 那指勉力再創新高

史指九月首日持平 那指勉力再創新高

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情