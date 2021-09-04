史指那指創高 專家分析後市

以科技股為主的那斯達克指數 和整體大盤指數史坦普500指數不斷創下新高紀錄。3位專家針對股市下一步走向提出見解。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)表示，投資 人預期可能過高，暫時的冷卻可能比較健康。

他說，「消費者信心指數顯示消費者正在縮手，雖非經濟衰退，但消費者已疲乏。高盛因此一夜間將第3季GDP預測從6.5%調降至2.9%，但維持第4季預測數字不變。但要注意，如果delta病毒沒有消失，或者反而為一個經濟陷阱，那麼就可能存在風險。因為人們會說：『哦，經濟放緩是由delta病毒造成的。』但事實上放緩並非完全是由delta病毒造成的，而是因為這一路走來反應過度，像是巨額紓困。」

沃頓商學院(Wharton School)金融學教授席格(Jeremy Siegel)表示，動能交易正如火如荼。

他認為，「當下仍處於牛市中。長期回報或許不會像過去10年那樣強勁，甚至不如過去200年，但仍遠高於通貨膨脹和固定收益。現在面臨的問題一如華爾街的一句老話：『走樓梯上去，坐電梯下來』。現在已經走上樓梯，但不知道電梯何時下來。但從某種意義上說，它看來更像是動能交易，只是每天持續上漲，不是由真正的訊息推動。之前就曾有過這種情況，而且很難判定何時結束。」

D.A. Davidson資深研究分析師佛堤(Tom Forte)針對華爾街最大上市公司蘋果 提出一個關鍵問題，「我的論點在於，隨著時間演進，蘋果從App Store抽取的30%佣金會下降到較低的數字，像是10%。也許有些投資人會希望蘋果自行做出這些調整，而不需要政府介入命令蘋果做出更嚴苛的解決方案。但我的確認為，投資人在這個重要議題上放任蘋果非常奇怪。」（財經新聞組）