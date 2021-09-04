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金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

財經簡訊

財經新聞組╱整理

傳加入史指 Match盤後股價大漲

在傳出可能加入史坦普500指數後，Match Group盤後股價大漲逾8%。史坦普道瓊指數3日在新聞稿中宣布，這家網路約會公司將於9月20日取代Perrigo Company成為史指成分股；後者將加入史坦普中型股400指數。自Match於2020年7月從IAC分拆獨立上市至今，股價上漲逾50%。

反彈太大 蘋果暫停掃描虐童圖片

在備受針對隱私權的反彈後，蘋果公司宣布將延後掃描用戶照片庫以查詢剝削兒童圖片的計畫。蘋果發表聲明指出，「根據客戶、社運團體、研究人員和其他人的反應，我們決定未來幾個月花更多時間收集意見並進行改進，之後再發布這些至關重要的兒童安全功能。」

航空業者削減未接種疫苗者福利

美國航空和阿拉斯加航空將不再為未接種疫苗的員工提供隔離保障福利。美國航空表示，疫情病假將只提供給完全接種疫苗並提供疫苗接種卡的員工。這項決定將自10月1日起執行，未接種疫苗的員工若感染新冠病毒必須請休自有病假。阿拉斯加航空的類似規定則於8月30日生效。

航太基建商Redwire借殼上市

航太基礎建設集團Redwire完成與SPAC合併借殼上市，即起在紐約證券交易所(NYSE)交易。Redwire去年由私募股權公司AE Industrial Partners成立，與特殊目的收購公司(SPAC)Genesis Park合併，交易代碼為RDW。首日交易股價較前一交易日的Genesis Park收盤價10.50元升5.39%。

Lyft將支付違反墮胎法司機官司費

Lyft宣布，如果旗下司機因違反德州本周生效的限制性墮胎法而遭起訴，將為其支付法律費用。德州新法禁止大多數懷孕6周後的墮胎；患者可能不會被起訴，但協助手術的人如醫生、支付手術費用者和診所工作人員則有遭訴可能，戴運病患的司機也在其中，罰款上看1萬元。

NHTSA再調查特斯拉紐約事故

由於使用部分自駕系統，美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)已將另一起涉及特斯拉的死亡事故加入調查中的事故清單。7月26日，紐約長島高速公路發生一起車禍，一名路邊換胎的男子被一輛特斯拉Model Y SUV撞死。NHTSA目前調查的特斯拉自駕事故達到10起。

疫苗 特斯拉 股價

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