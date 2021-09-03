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駭客頻傳 網安股續看漲

財經新聞組／綜合報導

網路安全股的爆發走勢，超過整個夏季大盤的漲幅。BUG網路安全ETF在過去3個月上漲近20%，是史坦普500指數漲幅的2倍多。駭客不斷入侵成功的頭條新聞和對數據安全的日益關注，是該類股漲幅最大動力。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)將ZScaler視為他在該類股中最看好的個股之一，「它是最大的網路安全公司之一，為用戶設備數據保護提供雲端解決方案。」「它的估值雖然過高，遠期本益比驚人，但與其他個股沒有太大不同。」

ZScaler的預期本益比為483倍。與其相比，BUG ETF的本益比只有58倍。

戈登說，「它的走勢圖看來很穩定。突破230元的阻力位，現反而成為支撐點。根據目前的上升角度，按目前的水平計算，它可望上看400元。」

升至400元意味著較當前水平還有約42%的上漲空間。ZScaler 2日收於282.2元。

戈登表示，「即使它的估值很誇張，我仍繼續看漲。」

網路安全領域的另一支個股引起New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)的注意，「我比較看好的小型股之一是Palo Alto Networks。」「正在關注它從第3季到第4季的強勁成長。其營收增加了約34%，業績十分強勁。」

Palo Alto的2021財年於7月結束。全年獲利和營收增加約25%。

薩波魯說，「它現在真的很關注成長，特別是市場擴張。看看它的營運友支出，最花錢的主要項目之一就是用於擴張。」「當它達到尋求的更大規模時，就有機會提升獲利並為投資人帶來回報。所以現在買進是看好它的業務成長。」（財經新聞組）

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