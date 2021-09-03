蘋果可外部訂閱 Spotify狂喜

在蘋果 公司宣布放寬App Store規定，讓部分App開發商不必經過蘋果商店開發訂戶後，Spotify大漲6.55%。該規定此前讓不少串流媒體業者抱怨嚴重損害業務。

蘋果公司1日宣布，內容訂閱App開發商如Spotify和Netflix，可以在自有App中提供導向網站的聯結來註冊訂閱，允許開發商繞過占蘋果公司每年總銷售額15%至30%的App Store。

新規定允許串流媒體業務從iPhone 用戶的訂閱中獲得更高的利潤，並使這些業者能夠更有效地將潛在的iPhone客戶轉化為訂閱者，而無需由蘋果來負責支付和其他支援。

蘋果的App Store是在iPhone上安裝軟體的唯一途徑。蘋果保留拒絕違反其準則App的權利。

Spotify法務長古鐵雷斯(Horacio Gutierrez)推文表示：「蘋果對其App Store規則的選擇性調整非常好，但還遠遠不夠。」

Spotify投訴有關禁止聯結規定至少可以溯自2016年，當時該公司在其App版本中設定對外聯結以直接註冊客戶而遭拒絕，因此以正式信函向蘋果提出投訴。Spotify當時表示，該規則對公司及其客戶造成嚴重傷害。

Spotify並不是唯一受影響的個股。同樣受惠新規定的Netflix也上漲1.11%。曾抱怨蘋果App Store並在其Tinder App提供「Tinder Plus」訂閱功能的Match Group上漲6.12%。Bumble也上漲4.41%。

根據1日的最新更動，現在開發商可在App上提供一個聯結以在網站上註冊。以前這是被禁止的，蘋果鼓勵開發商使用其App Store計費系統。

這是與日本公平交易協會和解的條件之一，但蘋果的讓步不影響App Store的其他App。位居App Store主要營收來源的遊戲App仍不允許外部聯結。