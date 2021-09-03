我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

失業數據亮眼 史指那指創新高

財經新聞組／綜合報導

美國每周申請失業救濟金人數達到新冠疫情危機爆發以來最低水平，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再攀升至新高。

史指上漲12.86點或0.26%至4536.95點，創2021年的第54個收盤新高紀錄。道瓊工業平均指數上漲131.29點或0.37%至3萬5443.82 點，主因Walgreens和雪佛龍(Chevron)提振。以科技股為主的那指上漲21.8點或0.14%至1萬5331.18點，也創下收盤紀錄。

截至8月28日當周，首次申請失業保險金人數為34萬人，低於《道瓊》估計的34.5萬人。該數字也是2020年3月以來的最低水平。

重要的8月就業報告將在3日發布，投資人密切關注該報告以了解聯準會(Fed)會多快取消寬鬆貨幣政策。經濟學家預測，當月新增就業崗位72萬個，低於7月的94.3萬個。

Fed主席鮑爾強調，在開始退出其大規模債券購買計畫之前，需要有更多強勁的就業數據作為佐證，讓人更加關注3日的就業報告。

在公布上季財報後，Chewy和Five Below的股價分別下跌9.32%和13.01%。電動車充電系統製造商ChargePoint在公布出色的上季財報後股價上漲8.09%。

就業 指數 股價

上一則

金磚國家銀行 新增阿聯、烏拉圭、孟加拉3成員

下一則

台灣7國籍航空 上半年全虧錢

延伸閱讀

世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命

世界晚報／颶風艾妲500年一遇 美東傷亡慘重 86歲華嫗殞命
史坦普、那指創新高 是否再衝高要先過8月就業報告這關

史坦普、那指創新高 是否再衝高要先過8月就業報告這關
聯準會主席鮑爾：年底前開始縮表 升息還早

聯準會主席鮑爾：年底前開始縮表 升息還早
Fed主席鮑爾說了什麼？但什麼沒說？

Fed主席鮑爾說了什麼？但什麼沒說？

熱門新聞

社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
聯準會主席鮑爾。路透

鮑爾：美經濟續返強健就業 年底前可能減碼購債

2021-08-27 11:13
據傳特斯拉執行長馬斯克對輝達併購安謀的計畫感到擔憂，原因是競爭方面的疑慮。 美聯社

英媒：多方關切輝達併安謀 特斯拉執行長馬斯克也反對

2021-08-29 05:26

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重