失業數據亮眼 史指那指創新高

美國每周申請失業救濟金人數達到新冠疫情危機爆發以來最低水平，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數再攀升至新高。

史指上漲12.86點或0.26%至4536.95點，創2021年的第54個收盤新高紀錄。道瓊工業平均指數上漲131.29點或0.37%至3萬5443.82 點，主因Walgreens和雪佛龍(Chevron)提振。以科技股為主的那指上漲21.8點或0.14%至1萬5331.18點，也創下收盤紀錄。

截至8月28日當周，首次申請失業保險金人數為34萬人，低於《道瓊》估計的34.5萬人。該數字也是2020年3月以來的最低水平。

重要的8月就業 報告將在3日發布，投資人密切關注該報告以了解聯準會(Fed)會多快取消寬鬆貨幣政策。經濟學家預測，當月新增就業崗位72萬個，低於7月的94.3萬個。

Fed主席鮑爾強調，在開始退出其大規模債券購買計畫之前，需要有更多強勁的就業數據作為佐證，讓人更加關注3日的就業報告。

在公布上季財報後，Chewy和Five Below的股價 分別下跌9.32%和13.01%。電動車充電系統製造商ChargePoint在公布出色的上季財報後股價上漲8.09%。