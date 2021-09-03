晶片短缺 福特銷量年減33%

福特汽車上月銷量年減三分之一。（路透）

受全球半導體晶片 短缺影響，福特汽車 8月美國新車銷量較上年同期大減33.1%，調整後為1309萬輛。根據汽車數據公司Motor Intelligence的數字，這是2020年6月以來最差數字，低於今年4月1850萬輛的峰值。

分析師原本預計8月銷量在1310萬至1440萬輛之間。J.D. Power和LMC Automotive預測整體銷量較2020年8月下降13.7%。

8月向來是全年汽車銷量較高的月份之一，但晶片短缺導致汽車庫存暴跌至歷史低點，新車和卡車的價格飆升。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示，經銷商只有約94.2萬輛庫存車可供零售，而新冠疫情爆發的2年前約為300萬輛。

通用汽車(GM )也因晶片短缺而再次宣布大幅削減其北美廠產量。美國、加拿大和墨西哥的8家工廠將增加或延長停工時間2周，而其印第安納州和墨西哥的Silverado 1500和Sierra 1500全尺寸皮卡的生產預計自9月13日開始停工一周。

受最新減產公告影響的其他車型包括密蘇里州的雪佛蘭和GMC中型皮卡和貨車，墨西哥的雪佛蘭Trailblazer以及北美的跨界車。

GM上月表示，預計下半年北美產量將較上半年減少約10萬輛。GM雖未發布生產數據，但其上半年北美銷售數約130萬輛。

雖然大多數美國主要汽車製造商已改為每季公布銷售報告，但本田和速霸陸等其他幾家仍每月公布報告銷售數字的車商，8月也出現2位數的衰退。豐田、Volvo、現代和起亞則較一年前略增或略減。

與去年相比，福特產品線幾乎所有車型的銷量都出現下跌。最值得注意的是，最暢銷的F系列皮卡大減22.5%。

福特上月總銷量超過12萬4176輛。與2020年8月相比，卡車銷量下降近30%，而SUV下降25.3%，房車下降了86%。

諮詢公司AlixPartners指出，晶片短缺預計將讓2021年全球汽車業損失1100億元。