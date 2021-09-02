去年新增風電裝置容量史上最高 陸基風能占42%居首

去年新增風電裝置容量創史上新高。（路透）

根據能源部 (DOE)本周發布的一系列報告，去年美國 42%的新增發電裝置容量來自陸基風能，高於任何其他來源。相較之下，太陽能去年僅占38%。

發電裝置容量是指在理想條件下可以產出的最大電量，但實際發電量可能會因風力變化而遠低於理想值。

雖然風能裝置容量和發電量可能因地區而異，但根據能源部Lawrence Berkeley國家實驗室的研究，陸基風能現在已是美國最重要的間歇性電力來源，2020年新增公用事業規模的陸基風能裝置容量達到創紀錄的1萬6836兆瓦，相當於246億元的新風電投資額。

能源部指出，去年風能提供部分些州半數以上的發電量和銷售量。愛阿華州 是風電領先者，占全州發電量的57%。然而，愛阿華州裝置許多風力渦輪發電機，而且人口不多。

傳統上，風力發電通常在秋季和春季的夜晚以及冬季供電。在德州墨西哥灣沿岸，風能主要在夏季傍晚供電。

去年美國陸基風能成長部分是由即將逐步退場的生產稅收抵免所推動。

風能科技的改進也有助於激勵陸基風能開發。與舊型風力渦輪機相比，新型發電機的塔架更高，葉片更長，可以藉由高處風流產生更多電力。

除了陸基風電場，美國也在進行無數離岸風電開發。但去年，大多數地區的離岸風電場仍未開始運作。

能源部的2021年離岸風電市場報告側重於提供「發電容量」激勵措施。報告指出，2020年離岸裝置容量「潛在發電能力增加到3萬5324兆瓦(MW)」，較上年增加24%。

羅德島附近的Block Island和維吉尼亞海岸離岸風電試點項目是目前投入營運的兩個離岸風電場。另一個項目是位於麻州Nantucket南方的Vineyard Wind 1，已取得所有發電執照並簽訂合約可出售其電力並輸送到電網。

能源部報告指出，還有15個籌備中的離岸風電項目已進入審查階段，未來聯邦政府可自行決定出租其中7處。