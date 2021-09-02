變種病毒Delta衝擊小型企業 8月計時工減少

根據向雇主提供員工排班軟體的Homebase統計，8月開工的小型企業和計時工較7月減少，顯示新冠Delta變種病毒 可能正在抑制美國 經濟復甦。

Homebase分析大約6萬家企業和100萬名計時工，8月中旬的從業員工數較7月中旬減少了4%。同期開門營業的企業比率也下降了2.5%。

Homebase創始人兼CEO沃德曼(John Waldmann)表示，由於這項指標自4月以來普遍呈上升趨勢，因此8月出現逆轉讓人特別注意，「這裡的經濟健狀況和計時工就業的領先指標與夏初相比顯示出現真正的變化，而且Delta變種病毒對經濟的衝擊似乎非常明顯。」

在delta變種病毒擴散下，確診病例、住院和死亡人數在7月和8月穩步攀升，主要是未接種疫苗的人。

根據疾病控制與預防中心(CDC )的數據，到8月底時，平均每天約有15萬例新增確診病例，高於7月1日的約1萬4000例。但最近幾天新增病例似乎已趨於平穩。

CDC數據顯示，在此同時與病毒相關的死亡人數也幾乎翻了2倍，從平均每天226人增至近1000人。

CDC統計，大約有63%的美國成年人已完全接種疫苗，包括兒童在內則大約是52%。

沃德曼說，Delta變種病毒可能會以多種方式影響員工和企業。如果客戶試圖限制面對面活動，則消費者的客流量和需求可能會下降；而企業可能會經由減少人員配置或暫時關門來應對任何內部病例上升。

Homebase數據顯示，以至少打卡一次的計時工人數計算，除亞利桑納州、緬因州和南達科他州外，所有州的8月就業人數都出現下降。美國東南地區的跌幅最大，下跌5.6%，是新英格蘭區跌幅2.3%的2倍多。

勞工數量的下降對某些產業的影響尤其大。根據Homebase的數據，在娛樂和酒店業，這些數字較7月峰值分別下降35%和20%。