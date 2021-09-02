史指九月首日持平 那指勉力再創新高

史坦普500指數 在9月第一個交易日收盤持平，因為科技股的強勢消退，而投資人消化了令人失望的就業 數據。

由於能源類股跌幅抵銷了公用事業和房產類股的漲幅，史指小漲1.41點或0.03%至4524.09點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲50.15點或0.33%至1萬5309.38點，勉力再創新高，盤中一度上漲0.8%。蘋果盤中上漲2%至歷史新高，但收盤漲幅縮減至0.45%。道瓊 工業平均指數下跌48.2點或0.14%至3萬5312.53點。

根據薪資服務公司ADP的統計，美國企業8月創造的就業崗位遠低於預期，私營就業人數僅增加37.4萬人，遠低於《道瓊》估計的60萬。

ADP報告是3日發布的8月正式非農就業報告領先指標。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，8月將創造72萬個就業崗位，失業率降至5.2%。

在摩根大通預測將上漲90%後，太陽能股Sunrun飆升6.21%。

在「女股神」伍德(Cathie Wood)透露在下跌時買進近20萬股後，Zoom Video股價在31日暴跌16%後小幅反彈0.47%。

主要股指8月走勢強勁。史指當月上漲2.9%，連續第7個月上漲，並創下2017年來單月最佳漲幅。那指連漲3月，漲幅約4%；道指雖然落後，也上漲1.2%。