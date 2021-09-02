金融股領漲8月 2股深具實力

金融股領漲8月的火熱美股反彈，全月上漲5%，以微弱優勢超越通訊服務，成為史坦普500指數表現最佳的類股。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示，「金融股走勢非常強勁，未來利率走勢非常有利。」

影響銀行股獲利能力的美國10年期和2年期債殖利率之間的利差已擴大至約110個基點，遠高於一年前。

謝伊說，「更重要的是，像摩根大通和高盛 這樣的公司在投資 方面做得非常好，它們也已經推動散戶交易業務進入市場。顯然，今年股市異常強勁，因此它們也因此獲得一些額外的好處。」

她點名摩根大通是該類股表現強勁的一支個股，並預測在「下個月左右」可望上漲至175元。該股1日收於159.72元。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)更看好另一個不同的個股。

她表示，「摩根大通雖是我們最大的持股之一，但事實上我會選擇高盛。」「高盛大約38.5%的營收 來自非利息收入，遠低於摩根大通，但它在交易收入和資產管理以及財富管理和投資銀行方面有更多的業務可以拉動營收。」

受IPO市場活躍的提振，高盛在今年第1季和第2季的投資銀行業務中創下史上最強勁的營收。該公司的獲利和營收也高於預期。

騰格勒說，「雖然摩根大通也有這方面的業務，但高盛在多年表現不佳後近期表現出色，股利從每股1.25元大幅增至2元。」「如果持有它，就肯定會堅定持有下去，並等待逢低重新介入的時機。」