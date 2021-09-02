蘋果設備新增數位駕照及身分證

蘋果宣布全美8州將推出一項功能，允許用戶在iPhone和Apple Watch的Apple Wallet中新增駕照和州ID，以用於機場安檢。亞利桑納州和喬治亞州是首批採用該功能的州，康乃迪克州、愛阿華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州和猶他州將緊隨其後。

8月新增私企職位37.4萬 遠低預期

根據薪資服務公司ADP的報告，由於新冠肺炎疫情再起與裁員同步發生，美國 企業8月創造的就業崗位遠少於預期，僅增加37.4萬人，遠低於《道瓊》估計的60萬人，但高於7月下修後的32.6萬人。大多數新增職位來自休閒和酒店業，增加20.1萬個，顯示備受勞力短缺困擾的產業正在繼續復甦。

TSA安檢數135萬人次 近4月新低

夏季旅遊旺季正在消退，導致機票價格下降，引發對未來幾周商務出差是否會回升的疑問。美國交通安全管理局(TSA)31日安檢人數近135萬人次，是5月11日以來單日最少。隨著小孩重返學校，旅遊需求通常會在夏末下降，但多家航空等高管上月警告，將因此流失營收導致獲利下降。

特斯拉遭令10/22前提供FSD數據

美國高速公路交通安全管理局(NHTSA)將第12起事故納入特斯拉Autopilot系統的調查範圍，並要求該公司在10月22日前提供該系統的詳盡數據。Autopilot是特斯拉輔助駕駛系統，是其所有新車型的標準配置。另外還以1萬元或每月199元價格銷售更高階的「全自動駕駛」(FSD)功能。

沃爾瑪擬在供應鏈中增聘2萬人

沃爾瑪計畫新增2萬名員工，以在假日購物熱潮前保持商品流通，這些職位將主要安置於供應鏈，包括全職和兼職，都是永久性職位。主要是在該公司250多個配送中心、履行中心和外送辦公室擔任訂單登記員和貨運處理員。平均工資為每小時20.37元。將在9月8日至9日舉行特別徵才活動。

西南航空機師控公司違反勞動法

西南航空機師工會提告該航空公司，指控該航空公司在疫情旅遊不景氣期間未經談判就更改工作 規則，違反了聯邦勞動法。提告內容包括工作條件和薪酬規則和費率變化，像是「緊急」休假方案。西南航空強調變更工作條件毋需與工會協商。