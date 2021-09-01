FTC：疫情期間詐騙金額達5.45億

聯邦貿易委員會(FTC)表示，自2020年初以來，詐騙集團 經由從網路購物到旅遊等一系列操作，藉由新冠疫情 相關的欺詐騙取了美國 人5.45億元。

從2020年1月1日到2021年8月30日，FTC收到將近58.9萬件與疫情有關的消費者投訴。其中大約61%涉及欺詐；損失金額中位數為380元。

社運組織美國消費者聯合會(Consumer Federation of America)消費者保護和隱私主管格蘭特(Susan Grant)表示，「騙子最會利用人為或自然災害。」

根據美國消費者聯合會最近的一份針對州和地方消費者機構的調查報告，價格欺詐是2020年最常回報與疫情相關的方式。消費者抱怨洗手液、衛生紙和口罩等搶手產品的價格過高。

報告指出，各機構還收到全面性其他類別與疫情相關的投訴，例如租屋迫遷、活動或旅遊取消、學校和兒童保育等等。

消費者投訴和損失的真實範圍可能遠高於官方統計數據，因為這些數據是由消費者自行回報的。

在向FTC投訴的詐騙案中，網路購物的數量最多，有近5萬5000起投訴。

美國人在疫情期間因被迫待在家裡或室內，因此大量增加許多網路訂單。但FTC指出，許多人聲稱淪為銷售熱門商品「投機網站」的受害者；客戶訂購從洗手液到手套、電子產品、衣服甚至小狗等各類商品，但從未收到。

根據FTC的數據，受害者遭度假和旅遊詐騙損失的總金額最大，達7900萬元。該機構表示，大多數欺詐與訂位退款和取消訂位有關。

美國商業改進局(Better Business Bureau)表示，隨著新冠病毒疫苗接種率增加，旅遊在最近幾個月有所反彈，詐騙集團常常利用創立虛假的機票預訂網站或客戶服務號碼進行詐欺。