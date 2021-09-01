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股指雖全面收低 但史指連升七月

財經新聞組／綜合報導

美股小幅走低，史坦普500指數連續第7個月上揚，僅較歷史高點略低。

道瓊工業平均指數下跌39.11點或0.11%至3萬5360.73點。史指下跌6.11點或0.13%至4522.68點。那斯達克綜合指數下跌6.65點或0.04%至1萬5259.24點。

31日是8月最後一個交易日，主要股指本月穩健上漲。史指上漲3%，而以科技股為主的那指上漲4%，為連續第3個月走升。藍籌股道指小幅上漲1.3%。

對於史指而言，這是自2017年12月結束連漲10月之後最長的連續上漲。這也是史指過去10個月中的第9個月上漲。該指數在30日創下2021年第53次收盤新高紀錄。

服裝公司Nike是道指最大輸家之一，下跌1.98%。包括紐柯(Nucor)和化學公司道氏(Dow)在內的材料股也表現不佳。

Zoom大跌16.69%，這家視訊會議軟體公司第2季營收成長放緩，壓低那指走勢。蘋果也下跌，但亞馬遜上漲1.44%，部分抵銷了大盤的跌幅。

富國銀行下跌5.6%，《彭博》報導該行可能面臨進一步制裁，因為監管機構對富國銀行針對之前醜聞受害者的賠償進展感到不安。

史指今年以來上漲20%，從未出現5%以上的回跌。自2020年3月的疫情低點反彈以來，史指已經上漲一倍多。

指數 營收 疫情

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