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網路泡沫重現 恐修正逾10%

財經新聞組／綜合報導

當前的華爾街情勢會讓人聯想到網路泡沫時期。BTIG首席股票和衍生品策略師伊曼紐爾(Julian Emanuel)指出，美股創紀錄的走勢彷彿1999年末重現，可能會在下個月引發10%至20%的修正。

他表示：「所有人都應該要認清這個事實，也就是一旦走勢出現逆轉，後果可能會很嚴重。」

伊曼紐爾說，「我們正處於一個什麼事都可能發生的年代。」「如果一年前說通膨將處於30年高點，10年期美國國債殖利率將在1.3%，而史指會處於如今水平，沒有人會相信，無論是我或其他任何人。」

他強調，創紀錄的股價走勢如此強勁，掩蓋了與新冠delta變種病毒異病例激增、通膨上升以及聯準會(Fed)下一步政策相關的嚴重近期風險，「相關的誘惑可能會持續伴之而來。現在是保持控制情緒的時候了。」

伊曼紐爾認為，股市情緒可能會將史指推高至5000點，較30日收盤價再上漲超過10%。然而，他警告，這只會給市場帶來更多的近期危險。

他補充說：「我們不希望投資人在這場挑戰5000點的競賽中過度投入，以至於變得不安並過度投資。」

伊曼紐爾認為明年春季末出現修正的說法更加堅定，因為他還預測CBOE波動率指數(VIX)會與史指和那指一起上漲，「這通常就代表了修正，也就是去年9月發生過的事情。」「而另一件值得擔憂的事情是消費者信心驟降。」

長期多頭的伊曼紐爾建議具有長期視野的投資人應該接受一些市場挫折，「做好在下跌10%、15%、甚至20%時的進場承接心理準備，因為長期趨勢看好，而且向來修正逢低承接都得到回報。」「我們都知道9月是個艱難的月份，最終會在10月迎來買入機會。」

投資 殖利率 美國

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