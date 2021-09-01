設計太複雜 蘋果 手表生產遞延

《日經亞洲》報導，蘋果公司遞延新款Apple Watch型號的生產，因為在製造方面遇到挑戰。報導指出，在開始小規模生產後，組裝遇到令人失望的質量問題。接受採訪的人士將生產遞延歸因於新的複雜設計，包括新的血壓感應器和防水功能。

谷歌CEO皮查(Sundar Pichai)貼文宣布，谷歌將自願重返辦公室時程延後到1月10日，這是谷歌第三次延後復工 ，與此同時，包括亞馬遜、臉書和蘋果在內的幾家科技公司在新冠病毒的高傳染性delta變種病毒傳播下也先後重新評估復工計畫。谷歌在去年12月及今年7月兩度宣布延後復工。

旅遊反彈 達美航空擴大徵才

達美航空計畫在2022年夏季之前再雇用1500名空服人員，成為在旅遊需求從疫情低點反彈後增加工作崗位的最新一家航空公司。該公司已經開始招聘1500名空服員職位，這些職位在2020年疫情開始時暫停招聘。

Allbirds淨損擴大 但申請IPO

環保製鞋商Allbirds自成立以來一直虧損，在可預見的未來將繼續無利可圖，但已準備經由IPO在華爾街掛牌交易。Allbirds已申請在那斯達克交易所上市其A類普通股，股票代碼為BIRD。根據提交給SEC的文件，該公司2019年淨損1450萬元，2020年增至2590萬元；今年上半年虧損已達2110萬元。

Walgreens明年11月時薪達15元

連鎖藥房Walgreens Boots Alliance宣布將分階段提高時薪員工薪資，目標是在2022年11月時達時薪15元。加薪步驟將自10月展開；該公司目前起薪是每小時10元，但表示其19萬名計時員工中約有半數的時薪至少15元。未來3年將在薪資方面支出4.5億元，其中三分之一會在2022財年。

蘋果再捐3000萬元推動種族平等

蘋果公司承諾再提供3000萬元，作為推動種族正義和平等方案(RJEI)的一部分。該公司之前承諾對其REJI方案提供1億元，最新的金額主要集中在學術機構的公平項目。蘋果打算與加大和加州州立大學合作，推出一個專注於科學、技術、工程和數學的全球西語裔服務機構股權創新中心。