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Netflix轉向 將增實體影院放映

財經新聞組／綜合報導

根據摩根大通的最新報告，Netflix未來可能會讓更多電影在傳統電影院上映。

電影院業者上周在拉斯維加斯舉辦業內大型會議CinemaCon。摩根大通分析師與幾家參展公司管理團隊洽談後表示，串流媒體服務「真的很有興趣」在電影院長時間播放其部分電影。

摩根大通分析師夸德拉尼(Alexia Quadrani)在報告中寫道：「Netflix有意大幅改變其針對電影的基本觀念。」

長期以來，Netflix對實體電影院播映不太感興趣，而是盡快向其訂閱者提供內容服務。這家串流媒體服務巨頭拒絕了傳統的好萊塢發行窗口。在實體通路中，一部電影通常會在電影院上映大約3個月，然後才會在影音點播或串流媒體服務網站或App上播放。

然而，隨著新冠疫情導致電影工作室將首映窗口從90天縮短到45天左右後，Netflix似乎開始重新考慮其戰略。

夸德拉尼寫道：「該公司正在確認如何行銷其電影以及可能的廣告支出金額，因為大多數全面發行的電影廣告將花費5000萬元以上。」

如果在電影院上映，電影公司通常會提前幾個月展開行銷，然後在首映周末前幾周密集宣傳。上片後幾周內會發布更多廣告，以吸引那些還沒看電影的人買票進戲院。

夸德拉尼寫道：「如果上映窗口太短會破壞這些例行作法，因為要推銷一部上映時間有限的電影很難。」

當然，傳統行銷作法可能很昂貴。一般來說，一部電影的廣告支出大約是其製作預算的一半。因此，對於一部製作成本為2億元的電影來說，大約有1億元要用於廣告宣傳。

電影院 Netflix 分析師

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