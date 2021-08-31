我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

科技股續領漲 史指那指創高

財經新聞組／綜合報導

美股在8月最後幾天繼續上漲，史坦普500指數30日再創歷史新高。

史指上漲19.42點或0.43%至4528.79點，創下新高。那斯達克綜合指數上漲136.39點或0.9%至1萬5265.89點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數下跌55.96點或0.16%至3萬5399.84點。

關鍵科技股領漲。微軟和Netflix均上漲約1.3%，而蘋果則上漲3.04%。

Affirm Holdings與亞馬遜27日宣布建立合作關係，股價飆升46.67%，亞馬遜上漲2.15%。

金融股打壓大盤，Capital One下跌6.04%，富國銀行下跌2.81%。航空股下跌，歐盟建議成員國恢復因新冠疫情而禁止非必要的美國航程。

傳言正為美國客戶開發股票交易平台，Paypal上漲3.64%。在美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)告訴巴倫周刊，針對高爭議的訂單流支付商業模式已經「擺在檯面上」後，折扣經紀商Robinhood下跌6.89%。

30日和31日是8月最後兩個交易日。本月至今史指上漲了2.6%。道指和那指分別上漲1.5%和3.1%。8月走勢強勁主因第2季的企業財報顯示銷售和獲利強勁成長。

石油和汽油期貨小幅上漲，投資人評估了颶風艾達襲擊墨西哥灣沿岸的損失。能源股小幅走低。

美國 指數 亞馬遜

上一則

零售、生技股 年底前有行情

下一則

Netflix轉向 將增實體影院放映

延伸閱讀

世界晚報／手機存這照片 中國留學生被遣返

世界晚報／手機存這照片 中國留學生被遣返
Delta肆虐 美股面臨9月魔咒挑戰

Delta肆虐 美股面臨9月魔咒挑戰
世界晚報／防疫兩極 美單日確診超16萬 中本土僅一新增

世界晚報／防疫兩極 美單日確診超16萬 中本土僅一新增
史坦普、那指創新高 是否再衝高要先過8月就業報告這關

史坦普、那指創新高 是否再衝高要先過8月就業報告這關

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」