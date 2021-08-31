科技股續領漲 史指那指創高

美股在8月最後幾天繼續上漲，史坦普500指數 30日再創歷史新高。

史指上漲19.42點或0.43%至4528.79點，創下新高。那斯達克綜合指數上漲136.39點或0.9%至1萬5265.89點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數下跌55.96點或0.16%至3萬5399.84點。

關鍵科技股領漲。微軟和Netflix均上漲約1.3%，而蘋果則上漲3.04%。

Affirm Holdings與亞馬遜 27日宣布建立合作關係，股價飆升46.67%，亞馬遜上漲2.15%。

金融股打壓大盤，Capital One下跌6.04%，富國銀行下跌2.81%。航空股下跌，歐盟建議成員國恢復因新冠疫情而禁止非必要的美國 航程。

傳言正為美國客戶開發股票交易平台，Paypal上漲3.64%。在美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)告訴巴倫周刊，針對高爭議的訂單流支付商業模式已經「擺在檯面上」後，折扣經紀商Robinhood下跌6.89%。

30日和31日是8月最後兩個交易日。本月至今史指上漲了2.6%。道指和那指分別上漲1.5%和3.1%。8月走勢強勁主因第2季的企業財報顯示銷售和獲利強勁成長。

石油和汽油期貨小幅上漲，投資人評估了颶風艾達襲擊墨西哥灣沿岸的損失。能源股小幅走低。