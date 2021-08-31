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巴菲特91歲 波克夏擁抱新經濟

財經新聞組／綜合報導
巴菲特91歲了。（路透）
巴菲特91歲了。（路透）

股神巴菲特(Warren Buffett)在30日就年滿91歲，但他仍一直採取措施確保波克夏控股(Berkshire Hathaway)及其繼任者能繼續受惠於科技帶動的經濟成長。

波克夏控股向來投資傳統經濟支柱企業，從鐵路到電池、保險、家居和零售。也就因為如此，該公司多年來錯過不少全球爆炸性成長。

根據InsiderScore.com的數據，由於持有大量蘋果股份，波克夏控股的科技股持股比率已增至45%。它自2016年起開始買進蘋果，現已飆升至超過1200億元，成為目前最大持股。

為了押注成長，波克夏控股也涉足IPO和未上市投資，一反之前不哂一顧的態度。人們普遍猜測，巴菲特的投資副手康姆斯(Todd Combs)和韋施勒(Ted Weschler)是打破波克夏投資傳統的推手。

Edward Jones波克夏分析師沙納漢(James Shanahan)說，「其投資組合出現相當大的轉變，現在它面向新經濟。」「他授權康姆斯和韋施勒更多的彈性和機會，讓他們闖出自有的業務表現。」

巴西金融科技公司StoneCo於2018年IPO後幾天，波克夏控股就決定投資，股價至今翻了一倍，持股已增至7億多元。同年還買進印度最大數位支付新創公司Paytm，該公司已申請IPO。

2020年第3季，波克夏以IPO價格買進2.5億元的Snowflake股票，並以上市價從另一位股東手中買進404萬股。2021年6月，它向巴西數位銀行Nubank的母公司進行了5億元的未上市投資。

巴菲特是「買入並持有」投資策略的先驅，他向來直言不諱地表示不喜歡在公司上市前後買進。他甚至曾將買進IPO比喻為買彩票，認為它們不是投資的良好策略。

CFRA Research波克夏分析師塞佛特(Cathy Seifert)表示，「如今的投資組合比10或15年前康姆斯接掌時更具活力。」「他們肯定會試水溫，逐步買進一些新經濟股。除非對此有一定了解，否則很難獲利。」

投資 波克夏 巴菲特

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