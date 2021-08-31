零售、生技股 年底前有行情

一些在8月表現不佳的個股可能會為在年底前出現強勢反彈。

隨著返校季和假期購物季將至，兩位市場分析師 認為零售業應該會在2021年底前加速擴展。

Federated Hermes投資 組合經理人夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，「消費者坐擁大量現金」，超額儲蓄量在3兆至5兆元間，「薪資正以相當不錯的速度上漲。雖然某些地方延後，但返校季和重返辦公室並沒有完全取消，因此為服裝、電子產品等消費領域在這個返校季將會非常強勁。」

他補充說，雖然2020年大多處於封鎖狀態，但消費者在假日購物季的支出比上年增加5%。現在隨著更多被壓抑的需求和新冠delta變種病毒 病例數可能已達高點，今年假期銷售可能會更高。

Piper Sandler高級技術研究分析師強生(Craig Johnson)也表示，走勢圖同樣支持這種論點，並指出消費性非必需品特選產業SPDR基金(XLY)的走勢圖在8月上漲不到1%，而史坦普500指數漲幅超過2.5%。

他說，「XLY才剛延著長期上升趨勢支撐線走升，已開始出現相對強勢的拐點。因此，看來真的已到了應該在此刻買進的良機。」

然而，強生警告，並非所有消費性非必需品個股都值得平等看待，因為像是Dollar Tree、Dollar General和Ollie's Bargain Outlet等折扣零售商面臨庫存問題。

他也補充說，即使生物科技股在8月的表現並不遜色，但它們也可能為2021年的強勁收尾做好準備。

他表示，SPDR史指生技ETF(XBI)今年來下跌6%，6個月內未創下52周新高，但其走勢圖終於剛形成雙底，這可能預示著反彈在即，「如果利率上升並且中小型個股的表現開始回升，這支ETF似乎就會表現良好。」「一旦突破140元將展開一波全新漲勢。」

XBI收於131.63元，下跌0.3%。