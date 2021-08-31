7月二手屋銷售 月減1.8%

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，7月二手屋銷售較6月下降1.8%。由於主由高端市場帶動，成屋銷售中位數上漲18%。7月底住房總庫存為132萬套，較6月供應量增加7.3%，較一年前的150萬套減少12%。以銷售速度計算，未售庫存供應量達2.6個月。

PayPal擬開發股票 交易平台

PayPal正在開發股票交易平台。據2位熟悉內情消息人士透露，在去年推出交易加密貨幣的功能後，這家支付巨頭一直在尋求讓用戶交易個股。如果PayPal想要成為像是Square和Robinhood一樣的股票經紀商，就需要向主要監管機構FINRA申請成為新會員，過程至少8個月。

iPhone加持 Globalstar飆漲

在傳出下一代iPhone可能採用衛星通訊後，衛星服務提供商Globalstar股價飆升逾64%。天風國際分析師郭明錤2在最新報告中預測，蘋果 「對衛星通訊的趨勢持樂觀態度」，並可能在其即將推出的iPhone中加入連接衛星網路的功能，而Globalstar最有可能是合作對象。

蘋果收購古典樂串流媒體

蘋果宣布收購古典音樂串流媒體服務Primephonic，將Apple Music庫存量提升至逾7500萬首歌曲；Spotify以超過7000萬首歌曲緊隨其後。蘋果訂明年推出一款採用Primephonic現有界面的古典音樂App。Primephonic將於9月7日下線，現有訂戶將免費獲得6個月的Apple Music。

Krispy Kreme打疫苗 誘因加倍

什麼會比一個免費甜甜圈更好？答案是兩個。隨著新冠病例增加，Krispy Kreme擴大接種疫苗的誘因，從8月30日到9月5日將免費贈送任何接種疫苗者兩個免費甜甜圈。Krispy Kreme是3月首批在全美推出新冠疫苗激勵措施的企業之一，為任何持有疫苗接種卡的成年人提供免費甜甜圈。

火箭試射失敗 Astra股價大跌

火箭製造商阿斯特拉(Astra)股價大跌18.68%，因該公司周末火箭試射在升空時失敗。該公司的LV0006火箭在阿拉斯加起飛後不久出現傾斜，阿斯特拉CEO坎普(Chris Kemp)表示，這是由於其5個引擎中有一個關閉。火箭沒有立即墜毀，繼續加速了2分鐘多，直至最後中止試射。