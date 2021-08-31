我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

財經簡訊

財經新聞組／整理

7月二手屋銷售 月減1.8%

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，7月二手屋銷售較6月下降1.8%。由於主由高端市場帶動，成屋銷售中位數上漲18%。7月底住房總庫存為132萬套，較6月供應量增加7.3%，較一年前的150萬套減少12%。以銷售速度計算，未售庫存供應量達2.6個月。

PayPal擬開發股票交易平台

PayPal正在開發股票交易平台。據2位熟悉內情消息人士透露，在去年推出交易加密貨幣的功能後，這家支付巨頭一直在尋求讓用戶交易個股。如果PayPal想要成為像是Square和Robinhood一樣的股票經紀商，就需要向主要監管機構FINRA申請成為新會員，過程至少8個月。

iPhone加持 Globalstar飆漲

在傳出下一代iPhone可能採用衛星通訊後，衛星服務提供商Globalstar股價飆升逾64%。天風國際分析師郭明錤2在最新報告中預測，蘋果「對衛星通訊的趨勢持樂觀態度」，並可能在其即將推出的iPhone中加入連接衛星網路的功能，而Globalstar最有可能是合作對象。

蘋果收購古典樂串流媒體

蘋果宣布收購古典音樂串流媒體服務Primephonic，將Apple Music庫存量提升至逾7500萬首歌曲；Spotify以超過7000萬首歌曲緊隨其後。蘋果訂明年推出一款採用Primephonic現有界面的古典音樂App。Primephonic將於9月7日下線，現有訂戶將免費獲得6個月的Apple Music。

Krispy Kreme打疫苗誘因加倍

什麼會比一個免費甜甜圈更好？答案是兩個。隨著新冠病例增加，Krispy Kreme擴大接種疫苗的誘因，從8月30日到9月5日將免費贈送任何接種疫苗者兩個免費甜甜圈。Krispy Kreme是3月首批在全美推出新冠疫苗激勵措施的企業之一，為任何持有疫苗接種卡的成年人提供免費甜甜圈。

火箭試射失敗 Astra股價大跌

火箭製造商阿斯特拉(Astra)股價大跌18.68%，因該公司周末火箭試射在升空時失敗。該公司的LV0006火箭在阿拉斯加起飛後不久出現傾斜，阿斯特拉CEO坎普(Chris Kemp)表示，這是由於其5個引擎中有一個關閉。火箭沒有立即墜毀，繼續加速了2分鐘多，直至最後中止試射。

疫苗 蘋果 股票

上一則

Delta重創消費… 美股新地雷

下一則

零售、生技股 年底前有行情

延伸閱讀

喀布爾火箭攻擊伊斯蘭國稱犯案 神學士揚言對付

喀布爾火箭攻擊伊斯蘭國稱犯案 神學士揚言對付
微博、微信、抖音、快手 齊出重拳打大V

微博、微信、抖音、快手 齊出重拳打大V
喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷
影／火箭襲擊喀布爾機場西北方民宅 一童死亡

影／火箭襲擊喀布爾機場西北方民宅 一童死亡

熱門新聞

蘋果執行長庫克。(路透)

庫克接CEO那天 1000元買蘋果股票 現在值多少錢？

2021-08-24 22:19
FT報導，企業高層示警，儘管近來訂購新船隻的訂單大增，但未來幾年可利用的貨櫃輪數量預料吃緊。路透

比缺櫃更慘 企業主管：未來幾年的貨櫃輪供應將吃緊

2021-08-23 07:27
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
近來在美國網路論壇Reddit上的散戶大軍以螞蟻搬象方式炒作特定股票，已引起華爾街的注意，開始關注這些鄉民的投資動向。(美聯社)

螞蟻搬象 華爾街布局盯上散戶動向

2021-08-29 14:48
散戶大軍再度煉成一檔迷因股，這回是家軟體業者，專事協助客戶管理技術支援和客服等服務。這家名為Support.com的公司上周漲了將近200%。 美聯社

新一檔迷因股出土 這家軟體業者一周飆200%

2021-08-28 13:08
新債券天王岡拉克認為美元註定進一步貶值，這要歸咎經濟政策。(路透)

新債券天王：美經濟政策不管不顧 美元註定再貶

2021-08-23 22:34

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」