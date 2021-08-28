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颶風逼近墨西哥灣 油價周漲逾10% 創一年多來最大漲幅

編譯洪啟原／綜合外電
國際油價27日收紅，周線漲逾10%，寫下一年多來最大漲幅。路透
國際油價27日收紅，周線漲逾10%，寫下一年多來最大漲幅。路透

國際油價27日收紅，周線漲逾10%，寫下一年多來最大漲幅，能源業者正關閉美國墨西哥灣的生產設施，嚴防颶風來襲。大型颶風艾達（Ida）最快未來幾日將登陸產油重鎮墨西哥灣。

布蘭特原油期貨27日漲2.3%，或1.63美元，每桶收報72.7美元，寫下2日以來最高收盤價，周線漲11.54%。西德州原油期貨上揚2%，或1.32美元，每桶收在68.74美元，為12日以來最高，一周來漲10.62%。這兩大基準原油期貨均寫下去年6月來最大周線漲幅。

外匯經紀商Oanda高級市場分析師莫亞說：「能源交易商正推升油價，因預期墨西哥灣的生產將受擾，對石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能反對增產的期望也逐漸升高，畢竟Delta變種病毒疫情近來衝擊石油需求。」

美國安全與環境執法局（BSEE）表示，能源業者27日在墨西哥灣減產59%石油，此時艾達颶風正逼近這個具有重要地位的離岸油田。

美國石油與天然氣公司正急忙撤離墨西灣的離岸鑽油平台，為艾達颶風登陸做好準備。墨西哥灣的離岸油井占全美石油生產比重達17%；墨西哥灣沿岸占全美煉油產能高達45%。

瑞穗金融集團能源期貨經理亞格爾說：「根據歷史經驗，颶風來襲會推升油價大漲，儘管煉油廠關閉時根本用不到石油。」

石油 墨西哥 颶風

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