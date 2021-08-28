史坦普、那指創新高 是否再衝高要先過8月就業報告這關

聯準會（Fed）主席鮑爾強調寬鬆退場近了但離升息還很遠，對足了投資人胃口。路透

美國股市史坦普500指數 和那斯達克綜合指數周五再創新高，聯準會（Fed）主席鮑爾強調寬鬆退場近了但離升息還很遠，對足了投資人胃口。隨時序進入一年中表現遜色的9月，美股能否延續連創新高的餘威，首先要過8月的就業 報告這一關。

史坦普500指數周五上漲0.9%，收在4,509.37點，首度收在4,500點之上；那斯達克綜合指數漲1.2%至15,129.5點，也收在歷史新高；道瓊工業指數漲242.68。一周下來，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.5%和1%，那斯達克漲2.8%，而沉寂一時的羅素2000指數大漲5.1%。

台積電ADR漲0.3%，費城半導體指數漲2%，周線各漲9.6%和5.5%。

鮑爾在央行傑克森洞年會演講在市場看來恰如其分，一面承認Fed官員預料今年會開始縮減每月購債1,200億美元的規模，美國寬鬆貨幣政策邁出轉向的第一步。另一面，他也強調，縮減購債並不表示Fed將自動走向升息。

部分市場人士原以為Fed 會在9月宣布開始量化寬鬆措施開始退場，如今大致認為要等到11月到12月才會宣布。

下周將邁入史坦普500指數一年中向來表現最差的9月。據統計，史坦普500指數1945年來以來9月平均下跌0.6%。不過，史坦普500指數今年氣勢如虹，今年以來已上漲20%，且已連續52度刷新收盤紀錄。市場如今一派樂觀，普遍認為今年至年底還會上漲，拉回就是買點。

投資人也把目光轉向下周五公布的美國8月就業報告。道瓊社調查顯示經濟專家預估8月會新增就業75萬人，失業率會降到5.2%。而在7月，新增就業為94.3萬人，失業率降為5.4%，以教育行業貢獻最大。

Grant Thorton首席經濟師史汪克說，「數字不必太亮眼即可符合期望」。但他認為，「由於還有Delta變種病毒的不確定性，我認為不只要看下一份就業報告。若學校仍得關閉，勢必會干擾就業」。

當Fed開始實施寬鬆退場，美股將如何表現。股市策略師認為，企業獲利一直是帶動美股上漲的最大主力，投資人也因此忽略Delta變種病毒、美國撤兵阿富汗、美國政府運作效能不彰等負面變數，第3季財報和業者對明年的展望，將是值得觀察的重點。