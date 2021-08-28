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聯準會主席鮑爾：年底前開始縮表 升息還早

財經新聞組╱綜合報導
鮑爾的談話刺激金融市場上揚。（路透）
鮑爾的談話刺激金融市場上揚。（路透）

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示，Fed可能在年底前開始撤回部分寬鬆貨幣政策，但升息仍遙遙無期。

他在Fed懷俄明州傑克遜霍爾年度研討會備受期待的演講中表示，經濟已經到了不再需要那麼多政策支持的地步。

這意味著，只要經濟繼續發展，Fed可能年底前就開始削減每月購債數量。根據其他Fed官員的聲明，最快可能會在9月21日至22日的會議上就宣布縮表。

然而，這並不意味著升息迫在眉睫。

鮑爾說，「即將減少資產購買的時機和步伐不會是升息的直接訊號，為此我們已經闡明了一項不同以往、本質上更嚴格的測試。」

他補充說，雖然通膨穩定在Fed 2%的目標附近，但「還有很多地方可以實現就業最大化」，這是Fed另一項雙重任務，也是升息的必要條件。

鮑爾還在演講中用了大量篇幅來解釋為什麼他仍然認為當前的通膨上升只是過渡性，最終會下降到目標水平。

他說，Fed使用「實質性的進展」作為開始收緊政策的時機標準，通膨「已通過考驗」，同時「在實現就業最大化方面也取得明顯進展」。他表示，在7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上眾人一致認為，「今年開始降低資產購買步伐可能是合適的。」

在去年的傑克遜霍爾峰會上，鮑爾承諾實現充分和包容性就業，即使允許通膨持續一段時間。批評人士指責該政策造成當前物價達到約30年來的最高水平。

然而，鮑爾27日為該政策辯護，並強調Fed不會採取「不合時宜的政策舉措」來應對像是今年暫時性的通膨情形，「如今勞動市場仍然存在大量閒置，而且疫情仍在繼續，錯誤的政策可能特別有害。」「長期失業可能意味著對勞工和經濟生產能力的持久傷害。」

鮑爾 升息 就業

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