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一元店走勢艱難 但底部已近

財經新聞組╱綜合報導

一元店類股正在承壓。像是Dollar Tree和Dollar General等個股本周公布的財報令投資人感到失望，Dollar Tree股價跌至2020年11月以來最低點。兩家公司都表示，供應持續緊張，並表示預計未來幾個月將出現更多供應和後勤問題。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，雖然其他業者能在通膨攀升時將上升的成本轉嫁給客戶，但一元店是個明顯的例外，「獲利率一直在縮小，除非整體價值主張仍是『我們賣便宜的東西』，而這就是Dollar General、Dollar Tree的現況。」「當運費上漲和通貨膨脹普遍影響庫存時，它們無法轉嫁，只會讓經營變得更加困難。」

她表示，隨著消費者支出開始不再有預算限制，一元店可能會進入另一個艱難階段，「在獲利率受到壓縮的同時，也受到需求下降的打擊。這將是一段艱難的旅程。」

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)則認為，這可能是買進Dollar General的良機。

他引用走勢圖指出，「它需站穩223元的支撐位。如果本周收在220元以下，之後就可能會下跌，並可能一路跌至200元附近，可能會是個不錯的買入點。」

Dollar General 27日下跌0.29%至225.25元。

全球最大航運公司馬士基(Maersk)「非常強勁」的財報助長了戈登對一元店的樂觀情緒，「就營收和獲利來說，它年增率達58%，並特別點出供應受限預計會持續到年底。」

他說，「我認為供應受限只是暫時的想法是真的，全球最大航運公司已證實這一點。」「所以，也許很快就會找到底部，獲利率會回升。」

利率 營收 預算

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