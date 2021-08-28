餐廳業人力荒 接種疫苗舉棋不定

該強制還是不強制？對餐廳業者而言是個大問題。

美國 食品和藥物管理局(FDA )本周批准輝瑞和BioNTech的新冠病毒疫苗 ，為職場選擇要求員工接種疫苗打開大門。但因失業救濟金增加、對疫情的猶豫、兒童保育障礙等問題，餐廳業者原就面臨可用勞工短缺問題，若再加上強制接種疫苗，可能會是雪上加霜。

許多大型企業對員工強制接種疫苗規定保持沉默。麥當勞最近將其復工日期延後到10月11日，並表示將要求其美國員工在9月27日前全面接種疫苗，但出於宗教或醫療原因則可豁免。

在FDA批准疫苗後，Chipotle財務長哈同(Jack Hartung)表示，該公司正尋求員工回饋，尚未就強制接種做出決定，但正在就該話題進行「積極談判」。他說，該公司一直鼓勵員工接種疫苗，並補充說希望FDA的批准有助觀望者決心接種疫苗。

Ilili和Ilili Box的老闆兼廚師馬蘇德(Philippe Massoud)表示，對他大多數員工來說，強制接種不是問題。但他因此失去2～3名不想接種疫苗的員工，而且由於勞力短缺，目前他還缺少約20名員工。

在德州奧斯汀，擁有The Peached Tortilla和Fat City的餐館老闆西爾弗斯坦(Eric Silverstein)表示約95%的員工都接種了疫苗。該公司鼓勵接種疫苗，並經由人事部門支付員工30元補助，但並不強制。他說他餐廳所有員工都在室內戴上口罩。

巴爾(David Barr)在阿拉巴馬州和喬治亞州擁有44家肯德基和Capriotti三明治加盟店。雖然身為小企業主對依法強制執行感到擔憂，但他也在考慮這樣的要求對員工配備可能的影響。

他說，「我們決定鼓勵而非強制接種。一方面是因為如今勞力不足，我們不想再流失20%到30%的員工；而且就政策角度而言，一切都要看華盛頓或州議會能提出什麼對策。」