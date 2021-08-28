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Fed縮表不升息 股指本周全走升

財經新聞組╱綜合報導

由於聯準會(Fed)主席鮑爾準備好退出部分寬鬆貨幣政策，並表示今年就可能開始縮減每月1200億元的債券購買規模，美股上漲，全周走升。

道瓊工業平均指數上漲242.68點或0.69%至3萬5455.8點。史坦普500指數上漲39.37點或0.88%至4509.37點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲183.69點或1.23%至1萬5129.5點，也創下歷史新高。

本周三大股指均收升。道指本周上漲0.96%，而史指上漲1.52%，那指上漲2.82%。

10年期美國國債殖利率在鮑爾談話前上漲，但在發表談話後小幅回落，因為他明確表示在縮減購債結束後不會立即升息。

26日受創最深的能源股領漲史指。Occidental Petroleum上漲6.92%，Cimarex Energy和APA Corp分別上漲6.5%和5.94%，Cabot Oil and Gas 上漲6.25%。

汽車製造商也受到提振，福特和通用汽車(GM)分別上漲3.2%和2.54%。包括航空業、郵輪公司和酒店在內的旅遊類股也上漲。

在公布獲利強勁和訂閱收入較去年增加23%後，Workday飆升9.13%。Gap上漲0.49%，這家服裝零售商上季財報獲利和營收都優於預期。健身器材公司Peloton則因第4季業績低於預期，股價下跌8.55%。

指數 鮑爾 汽車

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