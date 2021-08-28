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53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

最高院擋下「暫停逼遷令」350萬租客恐流離失所

財經簡訊

財經新聞組╱整理

電動車Rivian擬IPO 估值700億

亞馬遜投資的電動車新創企業Rivian Automotive宣布已提交秘密IPO註冊表格草案。該公司表示，IPO的規模和價格範圍尚未確定。幾個月前《彭博》報導，該公司已選擇高盛、摩根大通和摩根史坦利作為IPO承銷商，估值上看700億元。該公司上月完成25億元融資；累計自2019年來已募集105億元。

微軟指Win 11將包容更多晶片

微軟表示將允許更多類型PC晶片運作年底前發布的下一代操作系統Windows 11。這項決定可能減少需要購買新電腦才能享受最新Windows功能的可能，但可能會影響占微軟總營收14%的Windows業務。同時微軟也希望將客戶的挫折感降至最低。

7月PCE指數 觸30年新高

商務部報告，被Fed視為最能衡量通膨的指標7月核心個人消費支出(PCE)物價指數與6月持平，上月上修0.1個百分點；較上年同期上揚3.6%，符合《道瓊》的估計，為1991年5月來最高水平。包括波動的食品和能源價格在內，PCE指數同比上漲4.2%，高於6月的4%，則是1991年1月以來最高水平。

Walgreens宣布3高層人事異動

3月中旬上任的Walgreens Boots Alliance新任CEO布魯爾(Roz Brewer)宣布她的團隊新名單，以重振品牌。葛瑞(Danielle Gray)將出任全球法律長；布朗(Tracey Brown)被任命為零售產品總裁兼客戶長，這是個新設的職位；格魯納(Jeff Gruener)將成為美國部門財務長。

芝加哥提告DoorDash和Grubhub

芝加哥市政府對DoorDash和Grubhub提起全面訴訟，指控其欺騙客戶和不公平商業行為。這些訴訟是回應餐館業者長期以來的抱怨，即這些平台在未經同意之下為其業務宣傳外送服務，並隱瞞餐館直接向平台以外客戶提供較低價格的實情。DoorDash和Grubhub都回應指這些訴訟「毫無依據」。

庫克7.5億賣出500萬股蘋果股票

根據美國證券交易委員會(SEC)文件，蘋果公司CEO庫克本周收到超過500萬股蘋果股票，其中大部分以超過7.5億元的價格賣出。這批股票是庫克10年前接任蘋果CEO時的薪酬方案的最後一部分。去年他重獲一分直至2026年的新薪酬方案；他大部分薪酬都是限制性股票。

股票 微軟 蘋果

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