蘋果執行長庫克賣股 落袋7.5億美元

蘋果執行長庫克本周賣股得款7.52億美元。 路透

蘋果 公司（Apple）執行長庫克 （Tim Cook）本周領取他十年前接任執行長所議定薪酬的最後一筆，而申報資料顯示，他本周已賣掉這些股票 ，得款逾7.5億美元。自從庫克2011年接任蘋果執行長以來，蘋果股價已經翻漲十倍，這使他可以獲得最大的獎勵。

倫敦金融時報（FT）報導，根據蘋果26日申報的資料，庫克的最後一批限制股在24日解鎖配給他之後，他以每股148到150美元價位賣掉約500萬股，獲得7億5,200萬美元。蘋果股價本月稍早漲至151.12美元的空前新高，使這個全球最有價值的公司市值達到破紀錄的2.5兆美元。

這些股票大多數都是透過去年8月預先安排的交易賣出，這種預先計畫的賣股是避免外界認為執行長進行內線交易。賣股所得有逾半的3億9,700萬美元被蘋果先行扣下，準備支付庫克行使股票選擇權所必須繳的稅金。

庫克的配股在2011年原本估計價值3億7,800萬美元，當時已使他成為美國薪酬最高的執行長之一。但是獎勵配股機制在2013年修改，變成會反映蘋果股價相對於其他公司的表現而進行調整，使庫克能夠獲得更豐厚的回報。

彭博資訊估計，現年59歲的庫克身價已經攀上15億美元，他曾表示計畫在死前把大多數的財富都捐出去，一周前他剛捐出價值約1,000萬美元的蘋果股票給慈善機構。