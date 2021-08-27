猜鮑爾在Fed年會說啥？三種可能的腳本搶先看

美國聯準會主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 27日即將發表全球央行年會視訊演說，全球投資人將屏息聆聽他的每句話，包括他對美國就業 市場復甦進展與通膨展望的評估，以及他是否針對Fed何時縮減量化寬鬆（QE）措施透露任何口風。

根據路透分析，鮑爾演說內容有可能照以下三種腳本演出：

經濟展望好壞參半

新冠變種病毒Delta在美國掀起新一波傳染潮，可能促使鮑爾把疫情對經濟的潛在衝擊納入考量。

但Jefferies首席金融經濟學家Aneta Markowska認為，新一波疫情衝擊可能削弱復甦動能，但不至於使經濟景氣開倒車。這種說法與鮑爾及其Fed同僚今夏以來採取的觀點一致。

綜合評估疫情威脅與復甦進展後，鮑爾可能重申，Fed在促使經濟朝達成充分就業與2%通膨目標方面，已有進展，甚至可說已有「進一步實質進展」。跨過這道門檻，將為Fed年底前開始縮減（taper）每月購債規模鋪路。

為縮減購債定基調

鮑爾可能決定趁此時機，談談Fed縮減購債可能的時機和進行方式。近來已有多位Fed鷹派官員催促快點啟動縮減購債；其他決策官員則表示，基於Delta使疫情再度升溫，寧可再等幾個月的經濟數據出爐再作定奪。下一次舉行貨幣 決策會議是在9月中旬。

即使鮑爾未提供任何新的具體細節，他也可能在演說中強調，縮減購債與提高利率是兩回事，而且兩者會相隔很長一段時日。Fed已對何時啟動升息訂出相當高的門檻，鮑爾曾表示短期內不可能達成。

在通膨率已明顯超標之際，愈來愈多決策官員擔心，通膨恐怕不會如預期那麼迅速、篤定降溫；與此同時，就業人數離充分就業程度還差得遠。這將使Fed未來面臨左右為難的抉擇。

重申新政策框架

鮑爾也可能為一年前在傑克森洞年會宣布的Fed新貨幣政策框架辯護。按這個框架，Fed打算容忍通膨率高於目標，讓經濟擴張「熱」得夠久，以利就業市場確定恢復到疫前狀態。

有別於一年前美國通膨率還不到Fed目標的一半，如今通膨勁升引起關切。但鮑爾可能辯稱，就業與通膨兩者之間並不衝突，並不是非得犧牲就業以抑制通膨。尤其推升通膨的某些因素，像是二手車價格飆漲，已顯露趨緩跡象；再者，即使Fed內部對通膨復熾憂心忡忡者也承認，數月來物價勁揚，至今尚未大幅推升通膨預期。由此看來，通膨很可能回歸較溫和的狀態。

這種說法有其風險，可能讓鮑爾顯得採取守勢，只是為貨幣政策新框架自圓其說，而不能展現對新政策框架信心十足。重提此議題，也相當於默認此刻Fed內部仍在激辯，尚未形成共識。

不過，時值新框架滿一周年，鮑爾有充分理由全力為貨幣政策基調轉變辯護，畢竟若兼顧物價穩定與充分就業的新貨幣政策框架的確可行，鮑爾建樹斐然。